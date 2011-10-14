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۲۲ مهر ۱۳۹۰، ۱۱:۰۹

پس از پرستویی و حسینی/

عوامل پشت دوربین "من و زیبا" هم قطعی شدند

عوامل پشت دوربین "من و زیبا" هم قطعی شدند

جواد نوروزبیگی تهیه کننده "من و زیبا" به کارگردانی فریدون حسن پور اسامی عوامل پشت دوربین این فیلم را اعلام کرد.

جواد نوروزبیگی تهیه کننده این فیلم به خبرنگار مهر گفت: حضور محمدرضا سکوت به عنوان مدیر فیلمبرداری، عباس رستگارپور صدابردار، مهرداد میرکیانی طراح گریم، هومن معصومی طراح صحنه و لباس، مجری طرح فرشته مهدی زاده و مدیر تولید رحیم بیابانی در "من و زیبا" قطعی شده است.

وی افزود: فیلمبرداری این فیلم اوایل آبان ماه در شمال کشور کلید می خورد و به جمع بازیگران آن صادق صفائیان اضافه شده است. پیش از این نیز حضور پرویز پرستویی، شهاب حسینی، دریا عاشوری، حدیث میرامینی، رضا ناجی و سیما خزر آبادی در این فیلم قطعی شده بود.

فیلمنامه "من و زیبا" توسط فریدون حسن پور به نگارش در آمده است و داستان آن درباره پیرمردی است که در مواجه به اطرافیانش با اتفاقات عجیب و غریبی روبرو می شود. 

تمام صحنه های این فیلم در شمال کشور فیلمبرداری خواهد شد. حسن پور ساخت فیلم هایی چون "پای پیاده"، "نشانی"، "در مه بخوان"، "وقتی همه خواب بودند و... را در کارنامه خود دارد.

کد مطلب 1431340

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