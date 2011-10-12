فقط به فکر کسب سه امتیاز هستیم

اکبر صادقی در گفتگو با خبرنگار مهر، تصریح کرد: این بازی در شهر قم و در ورزشگاه یادگار امام قم برگزار می‌شود بنابراین باید قدر میزبانی را دانسته و با ارائه بهترین بازی خود، به فکر کسب سه امتیاز مسابقه باشیم.



وی با اشاره به شرایط تیم فوتبال صبای قم در آستانه این دیدار خانگی، خاطرنشان کرد: تیم ما آمادگی بسیار خوبی دارد و بازیکنان صبای قم همگی، بازیکنان قبراق و سرحالی هستند و هدفی جز بردن حریف و به دست آوردن سه امتیاز نداریم.



هافبک تیم فوتبال صبای قم اظهار داشت: از بازی تیم خود در دیدار قبلی مقابل پرسپولیس تهران راضی نیستیم زیرا اگر ما در استفاده از موقعیت‌های خود دقت بیشتری داشتیم، بازنده دیدار خارج از خانه مقابل این تیم نبودیم اما حتما آن باخت را مقابل ذوب آهن جبران می کنیم.



وی یادآور شد: تیم ما در رقابت‌های امسال لیگ برتر فوتبال شرایط بسیار خوبی دارد و از این هفته نیز با آمادگی بالاتری که با حمایت های کادر مدیریتی تیم و تلاش کادر فنی به دست آورده ایم، بازی بهتری را مقابل ذوب آهن انجام می دهیم.



صادقی با اشاره به تیم ذوب آهن اصفهان، ابراز داشت: تا آنجا که می‌دانم، حریف ما تیم خوبی است ولی با توجه به ناکامی‌هایی که در هفته‌های اخیر لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور داشته است، برابر ما از روحیه خوبی برخوردار نخواهد بود.



وی تاکید کرد: امیدوارم با بازی خوبی که بازیکنان ما انجام خواهند داد و توانایی قابل توجهی که تیم ما دارد، با توجه به اینکه ما در زمین خود بازی می‌کنیم، بتوانیم در این بازی خانگی به پیروزی رسیده و به سه امتیاز دست یابیم.



بازیکن تیم فوتبال صبای قم به بازی خوب صبای قم از آغاز یازدهمین دوره مسابقات لیگ برتر فوتبال اشاره کرد و افزود: از همان هفته نخست که با تراکتور سازی تبریز بازی داشتم، در سایر دیدارها نیز مقابل حریفان خود بسیار خوب بازی کرده ایم.



وی اظهار داشت: روز به روز به تلاش خود را برای بهتر کردن موقعیت صبای قم در جدول رده بندی لیگ برتر ادامه می‌دهم به خصوص اینکه می خواهیم از بازی روز جمعه مقابل ذوب آهن اصفهان سه امتیاز خانگی را کسب کرده و بار دیگر به صدر جدول برویم.



صادقی با تاکید بر اینکه تلاش می کنیم در ادامه لیگ یازدهم فوتبال باشگاه های کشور تیمی مقتدر هم در خانه و در بازی‌های خارج از خانه باشیم، خاطرنشان کرد: در شرایط خوبی قرار داریم و سعی می کنم در خط میانی موقعیت های مناسبی برای مهاجمان صبا فراهم کرده و در پیروزی صبا مقابل ذوب آهن سهمی باشم.



تیم فوتبال صبای قم در حال حاضر با کسب 19 امتیاز از 9 مسابقه در مکان سوم جدول 18 تیمی رده‌بندی مسابقات یازدهمین دوره لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور ایستاده است و عصر جمعه در دیداری خانگی از تیم ذوب آهن اصفهان پذیرایی می‌کند.

