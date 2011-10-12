طرح غربالگری سلامت کارکنان دولت در خراسان جنوبی اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، کامبیز مهدی‌ زاده ظهر چهارشنبه در جمع اعضای کارگروه تخصصی سلامت و امنیت غذایی خراسان جنوبی از تصویب طرح غربالگری سلامت کارمندان دستگاه ‌های اجرایی استان در کارگروه تخصصی سلامت و امنیت غذایی خبر داد و اظهار داشت: این طرح هم اکنون در دستور کار قرار گرفته و در سطح استان اجرایی می ‌شود.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند به ضرورت اجرای طرح غربالگری سلامت کارمندان دستگاه‌ های اجرایی استان اشاره کرد و افزود: افزایش شیوع بیماری‌ هایی از جمله دیابت، از کارافتادگی، حذف پیش از موعد کارمند و هزینه بالای اقدامات درمانی در مراجع ذیربط از جمله این موارد است.

وی اضافه کرد: با توجه به بررسی صورت گرفته و تشخیص شیوع برخی از بیماری ‌های شغلی در بین کارکنان دولت در استان اجرای این طرح در استان ضروری است.

مهدی‌ زاده با بیان اینکه کارمندان بخش عظیمی از جمعیت استان را تشکیل می‌ دهند، اظهار داشت: در این راستا باید برای اجرایی شدن این طرح کمیته ویژه ‌ای را تشکیل داده، تا نحوه اجرا و محل اعتبارات برای این طرح کارشناسی و مشخص شود.

رئیس مرکز بهداشت خراسان جنوبی در پایان یادآور شد: در حال حاضر ریز فاکتورهای برخی بیماری ها در جمعیت کثیری از کارکنان استان ما وجود دارد که اجرای این طرح غربالگری می ‌تواند در تشخیص به موقع، درمان در اسرع وقت و روند پیشگیری از بیماری‌ ها تاثیرگذار باشد.