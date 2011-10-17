حشمت آداب، مالک خانه تاریخی پروین اعتصامی به خبرنگار مهر گفت: شهرداران مختلف منطقه 12 از آقای نصیری و کرمی گرفته تا آقای بزرگوار همگی از این خانه بازدید کرده اند و من را به سبب پیگیری های متعددی که برای حفظ حیات آن انجام داده ام می شناسند و هر بار هم قول مساعدت و همکاری می دهند اما در عمل هیچ اتفاقی نیفتاده است.

وی افزود: میزان رطوبت در این خانه به حدی است که دیوار و سقف تبله کرده است و وقتی باران می آید، ظروف مختلفی را زیر سقف می گذاریم و هر لحظه امکان می دهیم که سقف فرو بریزد به همین دلیل با اضطراب در خانه مانده ایم!

آداب با بیان اینکه تامین هزینه مرمت این خانه در توان من نیست گفت: هزینه مرمت خانه تاریخی زیاد است و ما نیز همه تلاشمان را می کنیم که به اجزای خانه دست نخورد.

آداب تصریح کرد: بارها پله های شهرداری را رفته و آمده ام برای اینکه بگویم خانه ام را خراب کرده اید پس موظفید آن را درست کنید ولی کاری از پیش نمی برم.

آداب ادامه داد: شهرداری تهران منتظر است تا خبر دفن دو خواهر در زیر سقف در حال ریزش خانه پروین منتشر شود بعد هم مردم اظهار تاسف کنند و تمام! چون من از شدت رفت و آمد برای مرمت این خانه به سازمان میراث فرهنگی و شهرداری مریض شده ام.

مالک خانه پروین اعتصامی بیان کرد: مدتی پیش از این خانه دزدی شد چون ما فقط سه طرف دیوار داشتیم!