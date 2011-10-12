در واکنش به اتهام زنی امریکا/ کاردار سوئیس بعنوان حافظ منافع آمریکا به وزارت امور خارجه احضار شد

در پی طرح ادعای بی‌اساس مقامات آمریکایی مبنی برمداخله دو شهروند ایرانی در توطئه موهوم ترور سفیر عربستان درواشنگتن، کاردارسوئیس در غیاب سفیرآن کشور به وزارت خارجه احضار و مراتب اعتراض شدید ایران نسبت به این ادعا به نامبرده ابلاغ شد.