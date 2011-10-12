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۲۰ مهر ۱۳۹۰، ۱۵:۱۰

در واکنش به اتهام زنی امریکا/

کاردار سوئیس بعنوان حافظ منافع آمریکا به وزارت امور خارجه احضار شد

کاردار سوئیس بعنوان حافظ منافع آمریکا به وزارت امور خارجه احضار شد

در پی طرح ادعای بی‌اساس مقامات آمریکایی مبنی برمداخله دو شهروند ایرانی در توطئه موهوم ترور سفیر عربستان درواشنگتن، کاردارسوئیس در غیاب سفیرآن کشور به وزارت خارجه احضار و مراتب اعتراض شدید ایران نسبت به این ادعا به نامبرده ابلاغ شد.

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس دفتر آمریکای شمالی وزارت امورخارجه در این ملاقات اظهار داشت جمهوری اسلامی ایران از ابتدای پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی قربانی اصلی اقدامات تروریستی گروههای تروریستی مورد حمایت آمریکا بوده اند. لذا جمهوری اسلامی ایران ضمن محکوم کردن ادعای سخیف دولت آمریکا، نسبت به اینگونه شانتاژهای سیاسی هشدار می دهد.

کاردار سوئیس تاکید کرد در اسرع وقت مراتب را دولت آمریکا ابلاغ و پاسخ را به وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران اعلام خواهد کرد.

یادآور می شود سفارت سوئیس حافظ منافع دولت آ‌مریکا در تهران است.
 

کد مطلب 1431390

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