هجوم صهیونیستها به قبرستان مسلمانان/ گلایه شدید از پاپ

پیشرفت دولتها در گفتگوهای جوی ناچیز است

سازمان امداد مسیحی بعنوان یک سازمان امدادی متشکل از 40 کلیسا در بریتانیا و ایرلند اعلام کرد: دولتها پیشرفتهای اندک و ناامید کننده ای در آخرین گفتگوهای مربوط به تغییرات جوی در پاناما به دست آوردند.

مشاور ارشد امور ائتلافهای جهانی سازمان امداد مسیحی که هفته گذشته در پاناما حضور داشت گفته است که کمتر از 50 روز به آغاز مذاکرات تغییرات جوی در دوربان باقی مانده و تا کنون پیشرفتهای بسیار محدودی در این زمینه صورت گرفته است.

وزرات محیط زیست اروپا که روز دوشنبه 10 اکتبر اجلاس خود را در لوکزامبورگ برگزار کردند و بسیاری از فعالان محیط زیست امیدوار بودند این گفتگوها بتواند به پیشبرد اهداف جهانی در این عرصه کمک کند.

رهبران دینی به جنبش تسخیر وال استریت ملحق شدند

با گذشت بیش از بیست روز از آغاز جنبش تسخیر وال استریت، درحالی که اعتراضهای آن هیچ نشانی از فروکشی ندارد، رهبران دینی نیز پس از اتحادیه ها به این جنبش ملحق شده‌اند.

رهبران دینی از مساجد، کلیساها و کنیسه ها نه تنها حمایت خود را از تظاهر کنندگان تسخیر وال استریت ابراز می کنند بلکه خود نیز بخشی از این جنبش شده اند.

کشیش میکائیل الیک کلیسای جودسون مموریال اظهار داشت: تا زمانی که عدالت اقتصادی تحقق نیابد تحقق هیچ نوع عدالتی میسر نیست. مسیح به تساوی برای توده ها اعتقاد داشت.

تظاهرات شخصیتهای دینی در چهارمین هفته این اعتراضها به صورت صلح آمیز بدون دستگیری انجام شد. چند روز پیش نیز رهبران این تظاهرات یک جلسه مهم برگزار و طی آن تصیم گرفتند یک مراسم بین دینی در پاسخ به درخواستهای تظاهرکنندگان برگزار کنند.

اهانت شهرک نشینان صهیونیست به قبرستان مسلمانان و مسیحیان

در ادامه اقدامات موهن و اهانتهای شهرک نشینان صهیونیستی علیه فلسطینی ها، یک سنگ قبر اسلامی و یک سنگ قبر مسیحی در شهر یافا تخریب شد.

این اقدام موهن شهرک نشینان صهیونیستی با نوشتن شعارهای ضد فلسطینی ها به زبان عبری و عبارت " بهای پرداختی" همراه بوده است، شعاری که شهرک نشینان کرانه باختری و طرفداران آن بیشتر آن را مورد انتقاد قرار می دهند.

نکته جالب این که این اتفاق در روز یوم کیپور رخ داده است، روزی که یهودیان روزه می گیرند و از اعمال خاصی پرهیز می کنند اما صهیونیستهایی که دست به چنین اقدامات موهنی می زنند حتی به آداب دینی که مدعی هستند از آن پیروی می کنند نیز پایبند نیستند.

پاپ باید شرمنده باشد

قربانیان ایتالیایی سوء استفاده کشیشهای کاتولیک طی نامه سرگشاده‌ای که روز شنبه 8 اکتبر (16 مهرماه) منتشر کردند خواستار دیدار با پاپ شده و اندوه و شرمساری وی را خواستار شده‌اند‌.

قربانیان سوء استفاده جنسی در این نامه نوشته اند: ما نمی توانیم با شما رو در رو صحبت کنیم تا غم و اندوه خود را ابراز کنیم. از شما می خواهیم دیداری با ما داشته باشید ، به ما گوش کنید و اندوه و شرمساری خود را به ما ابراز کنید.

از اوایل سال 2010، کلیسای کاتولیک در بسیاری از کشورهای اروپایی با روند فاش سازی پرونده سوء استفاده کشیشها از صدها کودک رو به رو شد که این رسوایی با شکایتهایی مبنی بر عدم رسیدگی درست به پرونده‌ها و گاهی سرپوش‌گذاری روی برخی پرونده‌ها همراه بود.