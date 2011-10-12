رفتارهای دیکتاتوری شورای نظامی/ آینده سیاسی مصر در دستان اسلامگرایان

به گزارش خبرگزاری مهر، نشریه "فوکوس" در مطلبی به بررسی شرایط فعلی مصر پرداخت و نوشت : مسلمانان و مسیحیان با هم درگیر شده اند. ارتش برای ماندن در موضع قدرت مبارزه می کند، اما با این حال کارشناسان شانس برقراری دموکراسی در این کشور را خوب ارزیابی می کنند.

نویسنده در ادامه خاطر نشان کرد: در پایان نوامبر انتخابات در مصر برگزار خواهد شد. انتخاباتی که این کشور را یک قدم به دموکراسی نزدیکتر خواهد کرد. با توجه به شرایطی که در این کشور به وجود آمده است این پرسش مطرح می شود که دگرگونی و تحول در مصر در چه وسعتی امکانپذیر است.

نویسنده در ادامه تاکید کرد : مسائل زیادی وجود دارد که می تواند روند یک شروع جدید و همراه با دموکراسی در مصر را متوقف کند.

فوکوس در ادامه به درگیریهای چند روز گذشته بین مسیحیان قبطی و نیروهای امنیتی در قاهره اشاره کرد و نوشت : به گفته "ایوسا لوبن" از کارشناسان مرکز بررسی های خاورمیانه در دانشگاه "ماربورگ"، دیکتاتور سابق مصر در دوران حکومت خود هرگز درصدد حل این اختلافات برنیامد. در یک شرایط قابل انفجار مانند وضعیتی که این روزها در مصر حاکم است این اختلافات اولیه به راحتی می تواند به مسائل و مشکلات دیگری منجر شود. این امکان هم وجود دارد که طرفداران مبارک مخفیانه به این اختلافات دامن بزنند تا کشور را ناپایدار کنند.

با این همه "لوبن"، کارشناس مسائل مصر اظهار امیدواری می کند که احزاب اسلامی و اسلامگراها برای رفع اختلافات قوانین واحدی را برای گروههای مختلف مذهبی در کشور درخواست کنند.

"استفان رول" از کارشناسان موسسه علم و سیاست برلین نیز بر این عقیده است که اختلافات مذهبی نقش کمرنگی را در بین نخبگان سیاسی مصر ایفا می کند.

نشریه "فوکوس" در ادامه این مطلب نوشت : مصر از زمان سقوط مبارک توسط شورای نظامی اداره می شود. اینکه این شورا واقعا چه تصمیمی دارد هنوز مشخص نیست.

ارتش در زمان حکومت مبارک از حامیان سرسخت این رژیم بود که پس از سقوط این رژیم دیکتاتوری ریاست بر کشور را در دست گرفت. رهبری نظامی در مصر در بسیاری مسائل مانند رئیس جمهوری سابق این کشور دیکتاتوری عمل می کند و از ناآرامیها در کشور برای توجیه تداوم قدرت خود و بازسازی آن استفاده می کند. این وضعیت در تحلیلگران و کارشناسان این حدس و گمان را ایجاد کرده است که نظامیان مصری می توانند اختلافات بین فرقه های مذهبی را به صورت برنامه ریزی شده تشدید کنند.

"استفان رول" در این باره اظهار داشته است که ارتش مصر در چالش سختی گرفتار شده است. از یک طرف نمی خواهد قدرت سیاسی مستقیم در کشور را داشته باشد و از طرف دیگر در این باره نگرانی و ترس شدیدی دارد که نقش آن در کشور اهمیت خود را از دست بدهد. این موضوع سبب شده است که اعضای شورای نظامی مصر دچار اختلاف نظر شوند.

"لوبن" نیز در این باره اظهار داشته است که شورای نظامی مصر البته قدرت مستقیم در این کشور را واگذار خواهد کرد، اما تلاش خواهد کرد که نفوذ و قدرت غیر مستقیم خود حفظ کند.

این نشریه با اشاره به وجود نگرانیهایی در میان مصریها درباره نفوذ اعضای وابسته به رژیم مبارک در انتخابات اعلام کرد: یکی از دلایل مردم مصر برای شورش علیه رژیم مبارک شرایط بد زندگی و اقتصادی آنها بود که البته به گفته رول این شرایط در حال حاضر برای مردم بدتر از زمان قبل از انقلاب شده است. چنین شرایطی می تواند سبب به وجود آمدن دلسردی و خشونتهایی در جامعه مصر شود.

بر اساس ارزیابی بسیاری از تحلیلگران ،گروههای اسلامی میانه رو می توانند به بازیگران مهم سیاسی در مصر تبدیل شوند که اخوان المسلمین از جمله این گروهها هستند. این گروه با وجود اینکه تحت رژیم مبارک ممنوعیت فعالیت برایشان وجود داشت، اما به خوبی سازماندهی شدند.

نشریه فوکوس در ادامه نوشت : کارشناسان اعتقاد دارند که مصر در طولانی مدت راه دموکراسی را در پیش خواهد گرفت.

"لوبن" در این باره اظهار داشته است که هیچ گزینه دیگری به غیر از دموکراسی برای این کشور وجود ندارد و بدون آن این سرزمین ویران خواهد شد.

