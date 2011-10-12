ارزش واردات و صادرات شهریور ماه منطقه آزاد چابهار 115 میلیون دلار است

شهباز یزدانی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: از این میزان بیش از پنج میلیون دلار مربوط به واردات کالا به داخل محدوده منطقه آزاد، یک میلیون 900 هزار دلار واردات وسایط نقلیه موتوری و حدود 65 میلیون دلار واردات مواد اولیه جهت مصرف واحدهای تولیدی بوده است.

وی گفت: واردات کالاهای تجاری به سرزمین اصلی (تبصره 2 ) با رقمی بالغ بر 25 میلیون دلار بیشترین رقم دلاری واردات را به خود اختصاص داده و کالاهای تجاری عادی بند الف، حدود 16.5 میلیون دلار و واردات کالاهای تجاری عادی بند ب مبلغ 338 هزار دلار بوده است.

وی افزود: کالاهای تجاری بند الف، به آن دسته از کالاهایی اطلاق می شود که سود بازرگانی آنها صفر بوده و در سهمیه منطقه آزاد چابهار محسوب نمی شود.

مدیر عامل سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی چابهار بیان داشت: کالاهای تجاری بند ب، نیز به آن دسته از کالاهایی اطلاق می شود که سود بازرگانی آن بالای صفر درصد بوده اما منطقه آزاد چابهار عوارضی از آنها دریافت نکرده و در سهمیه منظور نمی شود.