"شانه دوست" پنجم آبان ماه کلید می خورد/ اکران "کریستال" در نیمه دوم آبان

محسنی نسب در این ارتباط به خبرنگار مهر گفت: فرشاد گل سفیدی مدیر فیلمبرداری این فیلم هم اکنون تصویربرداری مجموعه تلویزیونی "تا ثریا" سیروس مقدم را برعهده دارد. با برنامه ریزیهای انجام شده این سریال اول آبان ماه به پایان می رسد و ما "شانه دوست" را پنجم ماه آینده کلید خواهیم زد.

وی افزود: البته به تازگی رضا آشتیانی نیز به جمع بازیگران اضافه شده است و هم اکنون مشغول تمرین با آنها هستیم. پیش از این نیز حضور رز رضوی، رومینا رجائی، جهانبخش سلطانی، میرطاهر مظلومی، بابک انصاری، محمدرضا رهبری و مهدی تهرانی به عنوان بازیگر در این فیلم قطعی شده بود.

انصاری در "کریستال"

محسنی نسب درباره اکران عمومی فیلم قبلی خود "کریستال" گفت: پخش این فیلم بر عهده رسانه فیلمسازان است و با برنامه ریزیهای انجام شده، نیمه دوم آبان ماه در گروه سینمایی آزاد به روی پرده می رود.

تا کنون حضور فرشاد گل سفیدی مدیر فیلمبرداری، علی مربی طراح صحنه و لباس و حسین دیردار دستیار اول و برنامه‌ریز در "شانه دوست" نیز قطعی شده است.

فیلمنامه "شانه دوست" را محسنی‌نسب نوشته است و فیلمبرداری در تهران و شهر نور مازندران انجام می‌شود. داستان فیلم درباره دو زن زندانی است که یکی به دلیل سرقت و دیگری به خاطر مواد مخدر در بند هستند آنها با هم از زندان آزاد می‌شوند و شرایطی خاص برای آنها به وجود می‌آید. این فیلم بخشی از سه‌گانه‌ای است که محسنی‌نسب ساخت آن را دنبال می‌کند، اولین آن "کریستال" و بخش دیگر "کندو" است.