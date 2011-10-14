دکتر رحمت‌الله حافظی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: طرح نوین ارتقای سلامت بیمه شدگان تامین اجتماعی بزودی در کشور اجرا می شود بطوریکه اجرای این طرح مزایای زیادی را برای بیمه شدگان در بر خواهد داشت.

به گفته وی، در صورت اجرای این طرح، دسترسی به خدمات سلامت برای بیمه شدگان عادلانه و ارائه خدمات یکپارچه می شود و همچنین مراجعات بیمه شدگان نیز به مراکز درمانی ساماندهی خواهد داشت.

مدیرعامل صندوق تامین اجتماعی تاکید کرد: براساس برنامه ریزیهای انجام شده یکی از اقداماتی که قرار است آن را اجرا کنیم کاهش سهم پرداخت از جیب بیمه شدگان در مراکز پاراکلینیک خصوصی طرف قرار داد است.

حافظی همچنین از ساماندهی بخش درمان مستقیم تامین اجتماعی خبر داد و گفت: این طرح در مرحله اول در سه استان کشور اجرایی می شود و در صورت موفقیت در اجرا به مرور در استانهای دیگر اجرایی خواهد شد.