40 سال برای ترجمه عربی بخشی از اشعار حافظ تلاش کردم

پروفسور ویکتورالکک در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اشعار بزرگ و مفاهیم ماندگار شعر حافظ افزود: 52 سال پیش برای تحصیل در رشته دکترای ادبیات وارد ایران شدم و با اینکه دانستن زبان فارسی اولین راه برای شناخت حافظ است 40 سال طول کشید که این شاعر را بشناسم.

وی ادامه داد: پس از 40 سال فعالیت طی مدت گذشته توانسته ام یک سوم اشعار حافظ را به عربی ترجمه کنم و با اینکه زمان زیادی را برای شناخت حافظ گذاشتم همچنان باید بیشتر از این شاعر بزرگ شناخت پیدا کنم.

پروفسور و شاعر بزرگ لبنانی یادآور شد: حافظ شهرتی جهانی دارد که بسیاری از شاعرین بزرگ جهان از جمله گوته اشعار خود را با اقتباس از حافظ بیان کردند که این اتفاق افتخاری بزرگ برای فارسیان است.

وی در ادامه سخنان خود با بیان اینکه فعالیتهایی بیشتری برای شناساندن حافظ در جامعه اعراب باید انجام شود، گفت: به دلیل نبود ترجمه اشعار حافظ به زبان عربی این شاعر بزرگ جهان برای اعراب به طور کامل شناسانده نشده است.

پروفسور الکک تاکید کرد: چنین بزرگداشتهایی باید ادامه داشته باشد و توان بیشتری را برای شناساندن جایگاه حافظ به مردم دنیا ارائه کرد.