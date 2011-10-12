به گزارش خبرنگار مهر، سازمان هواشناسی اعلام کرد: طی روزهای چهارشنبه و پنجشنبه دمای هوا در استانهای اردبیل، گیلان، مازندران و گلستان بین 6 تا 8 درجه افزایش می یابد.

بر اساس این گزارش اما در روز جمعه دمای هوا در استان های اردبیل، گیلان، مازندران و سپس گلستان بین 6 تا 8 درجه کاهش می یابد.

همچنین از عصر پنجشنبه و روز جمعه در استان اردبیل و غرب دریای خزر بارش باران و وزش نسبتاً شدید باد پیش بینی می شود و دریای خزر نیز مواج است.

این گزارش حاکی است، طی 24 ساعت آینده در برخی نقاط جنوب شرق و شرق کشور رشد ابر، وزش باد رگبار پراکنده یا رعدو برق پیش بینی می شود که به تدریج از ناپایداری در این مناطق کاسته می شود.

امروز آسمان تهران صاف در پاره ای نقاط همراه با غبار صبحگاهی است. حداکثر دمای تهران 27 درجه و حداقل آن 16 درجه سانتیگراد است.

