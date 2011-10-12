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۲۰ مهر ۱۳۹۰، ۱۵:۲۷

نمکی به مهر خبر داد:

کتاب آن عشق جاودانه در آران و بیدگل به چاپ نهم رسید

کتاب آن عشق جاودانه در آران و بیدگل به چاپ نهم رسید

آران و بیدگل - خبرگزاری مهر: رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی آران و بیدگل گفت: کتاب "آن عشق جاودانه" تالیف اصغر استاد آقایی نویسنده آران و بیدگلی برای نهمین بار در سال جاری منتشر شد.

میثم نمکی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به توجه نویسندگان این شهرستان به مسائل مذهبی و استقبال مردم از کتب این نویسندگان گفت: با توجه به استقبال گسترده مردم کشور، کتاب "آن عشق جاودانه" تالیف اصغر استاد آقایی نویسنده آران و بیدگلی برای نهمین بار در سال جاری منتشر شد که این کتاب به مطالعه زندگی حضرت یوسف(ع) و حضرت مهدی(عج) پرداخته که در صفحات کوتاهی درصدد بررسی زندگی حضرت یوسف و امام زمان(عج) بر آمده است.

وی اضافه کرد: کتاب حاضر با شمارگان سه هزار نسخه توسط انتشارات یاران مهدی(عج) آران و بیدگل به چاپ رسیده است.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی آران و بیدگل با تاکید بر تقویت و ترویج مسائل دینی و فرهنگی در جامعه بیان داشت: مردم آران و بیدگل توجه ویژه‌ای به مسائل فرهنگی از خود نشان می‌دهند و در سالهای گذشته تعداد نویسندگان این شهرستان به میزان قابل توجهی افزایش یافته است.

نمکی گفت: اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی این شهرستان درصدد است با حمایت ویژه از نویسندگان شهرستان، باعث ارتقای سطح علمی مردم و افزایش فعالیتهای فرهنگی و هنری و آثار نویسندگان در شهرستان شود.

کد مطلب 1431408

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