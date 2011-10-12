کتاب آن عشق جاودانه در آران و بیدگل به چاپ نهم رسید

میثم نمکی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به توجه نویسندگان این شهرستان به مسائل مذهبی و استقبال مردم از کتب این نویسندگان گفت : با توجه به استقبال گسترده مردم کشور، کتاب " آن عشق جاودانه " تالیف اصغر استاد آقایی نویسنده آران و بیدگلی برای نهمین بار در سال جاری منتشر شد که این کتاب به مطالعه زندگی حضرت یوسف ( ع ) و حضرت مهدی ( عج ) پرداخته که در صفحات کوتاهی درصدد بررسی زندگی حضرت یوسف و امام زمان ( عج ) بر آمده است .

وی اضافه کرد : کتاب حاضر با شمارگان سه هزار نسخه توسط انتشارات یاران مهدی ( عج ) آران و بیدگل به چاپ رسیده است .

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی آران و بیدگل با تاکید بر تقویت و ترویج مسائل دینی و فرهنگی در جامعه بیان داشت : مردم آران و بیدگل توجه ویژه‌ای به مسائل فرهنگی از خود نشان می‌دهند و در سالهای گذشته تعداد نویسندگان این شهرستان به میزان قابل توجهی افزایش یافته است .