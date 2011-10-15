افزایش بی رویه نرخ گوشت یخی در مشهد

به گزارش خبرنگار مهر، در حالیکه با موج گرانی ها بسیاری از اقشار کم در آمد به مصرف گوشت برزیلی که به گوشت یخی در میان مصرف کنندگان معروف شده روی آورده اند، افزایش تدریجی قیمت این محصول به یکی از مشکلات معشیتی این قشر تبدیل شده است.

در حال حاضر گوشت برزیلی در بسته بندی های مختلف و با قیمت هر کیلوگرم 90 هزار ریال به مردم عرضه می شود. این در حالی است که قیمت این نوع گوشت تا چند ماه قبل زیر 70 هزار ریال بود.

گرانی قوت محرومان

در این باره یکی از شهروندان مشهدی با انتقاد از گرانی گوشت خارجی در بازار مشهد به خبرنگار مهر گفت: با توجه به گرانی ها مایحتاج عمومی، خیلی از مصرفی کنندگان که توان مالی زیادی ندارند، به مصرف گوشت یخی روی آورده اند.

ابراهیم سلیمی افزود: با این حال از چند ماه قبل قیمت گوشت های خارجی بویژه نوع برزیلی آن روند افزایشی پیدا کرده است و از 67 هزار ریال به بیش از 90 هزار ریال رسیده است.

وی اضافه کرد: این امر مشتریان گوشت خارجی را با مشکلاتی چون کاهش قدرت خرید مواجه کرده است.

یکی دیگر از شهروندان که برای خرید به مرکز عرضه میدان استقلال این شهر مراجعه کرده بود به خبرنگار مهر گفت: برای خرید گوشت برزیلی به بازار آمده ام اما قیمت ها آن قدر افزایش یافته است که چندان تفاوتی با گوشت گرم ندارد.

وی افزود: در این شرایط بسیاری ازشهروندانی که توان خرید کمی دارند دست خالی بر می گردند، در حالی که عمده مشتری این نوع گوشت افرادی هستند که به دلیل بالا بودن گوشت گرم به مصرف نوع یخی آن روی آورده اند.

وی خواستار تعدیل قیمت گوشت یخی و نظارت بیشتر بر قیمت این محصول شد و ادامه داد: در شرایطی که قیمت گوشت خارجی مدام بالا می رود، چرا مسئولان نسبت به قوت محرومان بی تفاوت هستند.

بی اطلاعی از سود وارد کنندگان

در همین حالی یکی از دست اندرکاران عرضه گوشت خارجی با تایید افزایش قیمتها به خبرنگار مهر گفت: با توجه به افزایش هزینه ها حمل و نقل و دستمزدها تغییر قیمتها امری طبیعی است.

سعید عباس زاده افزود: با این حال به نظر من واردات گوشت زمانی توجیه دارد که به نصف قیمت گوشت تازه عرضه شود که اکنون اینطور نیست.

وی اظهارداشت: تصور مردم این است که ما در عرضه گوشت خارجی گران فروشی می کنیم اما اگر گران فروشی هم صورت گرفته باشد ما تنها توزیع کننده هستیم و از قیمت تمام شده وسود وارد کنندگان خبری نداریم.

وی با اشاره به کاهش مصرف گوشت برزیلی توسط شهروندان تصریح کرد: بیشتر مشتری های گوشت برزیلی و استرالیایی را شهروندان کم در آمد، آشپزخانه ها و رستورانها تشکیل می دهند.

آمار چه می گوید

این اتفاق در حالی روی داده است که میزان سرانه مصرف 11 کیلوگرم اعلام شده است که با احتساب جمعیت 74 میلیون نفری نیاز گوشت حدود 840 الی 850 هزار تن می‌شود. در این شرایط تولید داخلی حدود 900 هزار تن است.

از سوی دیگر آمارها نشان می دهد بیشترین سهم از واردات گوشت به کشور در نیمه نخست سال جاری مربوط به گوشت گاو برزیلی بوده است که رقمی معادل 250 میلیون دلار از کل واردات را به خود اختصاص داده است.

بر اساس آمارهای گمرک هرکیلو گوشت قرمز وارداتی به کشور در نیمه اول سال 89 قیمتی معادل 4 هزار و 151 تومان داشته است در حالیکه در نیمه اول سال جاری متوسط قیمت هر کیلو گوشت وارداتی با 44 درصد رشد معادل 5 هزار و 958 تومان به ثبت رسیده است.

گرانترین نوع گوشت قرمز وارداتی در نیمه نخست سال جاری گوشت سرد شده گوسفندی با استخوان بوده که با قیمت هر کیلو هشت هزار و 900 تومان از کشورهای استرالیا، ایرلند و پرتغال به کشور وارد شده و ارزان ترین نوع گوشت گوساله یخ زده ای بوده است که در یک محموله 75 تنی از هلند وارد کشور شده است.

اضافه می شود چندی قبل بعضی ازاعضای کمیسیون کشاورزی مجلس خواستار حذف رانت در واردات گوشت برزیلی به ایران شده بودند.

گفتنی است بر اساس آمار اداره کل دامپزشکی خراسان رضوی سالانه 42 میلیون کیلوگرم گوشت قرمز در این استان تولید می شود.

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گزارش: امیر پرورش