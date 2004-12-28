عمليات لوله گذاري فازهاي 6 و 7 ميدان گازي پارس جنوبي به پايان رسيد

به گزارش خبرگزاري مهر ، طي اين عمليات خطوط لوله 32 اينچ و 4 اينچ دريا مربوط به فازهاي 6 و 7 پارس جنوبي به طول هاي 95 و 101 كيلومتر از ناحيه ساحلي بندر عسلويه تامحل سكوهاي فازهاي 6 و 7 و خط لوله دريا به قطر 30 اينچ مربوط به واحد شماره 2 صدور ميعانات گازي پارس جنوبي به طول 45/5 كيلومتر اجرا شد .
براساس اين گزارش در اين عمليات روزانه حدود 6 كيلومتر عمليات لوله گذاري در دريا انجام گرفت كه در نوع خود كم نظير بوده و با توجه به سرعت بالاي عمليات لوله گذاري ، رسانيدن روزانه حدود يك هزار شاخه لوله 32 اينچ روي بارج هاي بارگيري وانتقال به كشتي لوله گذار از اهم اقدامات دراجراي اين خطوط لوله دريا بوده است .
در طرحاي فازهاي 6 ، 7 و 8 ميدان گازي پارس جنوبي روزانه 80 ميليون متر مكعب گازترش وخشك و 120 هزار بشكه ميعانات گازي توليد خواهد شد و همچنين توليد سالانه 2/1 ميليون تن گاز مايع شامل پروپان و بوتان به صورت مجزا در اين طرح گنجانده شده است .
عمليات نصب دو خط لوله از مجموع سه خط لوله زير درياي فازهاي 6 تا 8 ميدان گازي پارس جنوبي به پايان رسيد .
به گزارش خبرگزاري مهر ، طي اين عمليات خطوط لوله 32 اينچ و 4 اينچ دريا مربوط به فازهاي 6 و 7 پارس جنوبي به طول هاي 95 و 101 كيلومتر از ناحيه ساحلي بندر عسلويه تامحل سكوهاي فازهاي 6 و 7 و خط لوله دريا به قطر 30 اينچ مربوط به واحد شماره 2 صدور ميعانات گازي پارس جنوبي به طول 45/5 كيلومتر اجرا شد .
نظر شما