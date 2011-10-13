آیت الله مهدی هادوی تهرانی مدرس عالی دروس خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در ارزیابی وضعیت تربیت دینی کودکان و نوجوانان ایران گفت: بدون شک وضعیت امروز را اگر با شرایط قبل از انقلاب مقایسه کنیم تربیت دینی در خانواده ها و مدارس ما ارتقای بسیار زیادی یافته، اما اگر این وضعیت را با آنچه انتظار می رود –با توجه به گذشت سه دهه از انقلاب- مقایسه کنیم، باید گفت که توقع خیلی بیش از اینهاست.

در آموزشهای دینی هنوز به روشهای سنتی و قدیمی عمل می کنیم

وی افزود: آنچه امروز در سطح جامعه وجود دارد یک سطح حداقلی از آموزشهای دینی است که معمولا به صورت مستقیم و با شیوه های قدیمی و سنتی دنبال می شود در حالیکه روشهای غیرمستقیم و جدید برای ارائه مباحث دینی وجود دارد که باید از سوی خانواده ها و هم نظام آموزشی کشور مورد توجه قرار گیرد تا ما به وضعیت مطلوب در این زمینه دست یابیم.

رئیس مؤسسه رواق حکمت در مورد میزان تأثیر اولیا و مربیان در تربیت دینی کودک نیز گفت: خانواده و مربیان مدارس در تربیت دینی، هر یک نقشهای خود را دارند و در واقع مکمل یکدیگرند و یکی از آنها می تواند زمینه را برای دیگری فراهم کند اما خانواده نقش کلیدی را در این حوزه ایفا می کند.

آیت الله هادوی تأکید کرد: البته بستر اصلی شکل گیری شخصیت فرد خانواده است لذا اگر خانواده ای به مسئله تربیت دینی توجه داشته باشد تأثیر جدی در فکر و روحیه کودک خواهد داشت و این زمینه را برای مربیان فراهم می کند تا بتوانند بهتر و راحت تر تربیت دینی را نسبت به این کودک اعمال کنند.

وی بر نقش مربیان در ارتقای تربیت دینی کودکان تأکید کرد و افزود: در گذشته شاهد بودیم برخی خانواده هایی که چندان اهتمام به تربیت دینی نداشتند، وقتی فرزندانشان در محیطهای آموزشی قرار می گرفتند که مربیان کارآمد در آن محیطها بودند، اخلاق و رفتار مربیان باعث می شد کودک به مباحث دینی علاقمند شود که نه تنها کودک در این زمینه فعال می شد بلکه خانواده خود را نیز فعال می کند.

رابطه تربیت دینی با افزایش یا کاهش جرایم اجتماعی

مدرس عالی حوزه علمیه قم به تبعات منفی عدم توجه به تربیت دینی کودک اشاره کرد و گفت: اگر ما به تربیت دینی کودک توجه نکنیم در نتیجه او به لحاظ فکری و عقیدتی و رفتاری با مفاهیم دینی آشنا نخواهد شد و این ناآشنایی و شکل نگرفتن شخصیت او بر اساس ارزشهای دینی باعث می شود در آینده، رفتارهای او با رفتارهایی که یک انسان متدین به صورت عادی دارد متفاوت خواهد بود و از سویی ممکن است به ناهنجاریهای جدی رفتاری دچار شود چون مفسده اخلاقی و یا مفاسد دیگر در زندگی به دلیل ضعف باور و یا اطلاعات دینی رخ می دهد.

آیت الله هادوی تهرانی یادآور شد: میزان جرم و مفاسد اخلاقی در جامعه معیاری است برای سنجش میزان اهتمام به تربیت دینی؛ هرچه جرم و مفاسد اخلاقی در جامعه کمتر باشد نشان دهنده این است که توجه به معارف دینی و تربیت دینی در جامعه بیشتر است و بالعکس هرچه این جرم و مفاسد اخلاقی در جامعه بیشتر بود نشان از عدم توجه به تربیت دینی دارد.

رسانه یکی از مهمترین فعالان در حوزه تربیت دینی است

وی با بیان اینکه تربیت دینی محدود به خانواده و محیطهای رسمی آموزشی نیست بلکه امروز یکی از مهمترین فعالان در حوزه تربیت دینی رسانه است، افزود: رسانه هایی مثل تلویزیون امروز نقش اساسی در شکل گیری شخصیت کودک ما دارند که بخشی از ساعات زندگی خود را مقابل آن می گذراند.



آیت الله هادوی تهرانی تصریح کرد: ارتقای دانش دینی در جامعه، خانواده، مربیان و در رسانه و توجه به ظرفیتهای مختلف اسلام برای تطبیق در شرایطهای مختلف همراه با دقت در ویژگیهای مخاطب کلید موفقیت ما در تربیت دینی نسل جوانمان خواهد بود.

علت گرایش برخی از جوانان به محافل معنویت گرای کاذب ریشه در تربیت دینی آنها در دوران کودکی دارد



وی تربیت نادرست دینی در کودکی را در امکان گرایش جوانان به محافل انحرافی معنوی مؤثر دانست و افزود: زیرساخت شخصیت کودک در همان دوران کودکی در خانواده و بعد در دوره پیش دبستانی و دبستان شکل می گیرد و اگر این زیرساخت مستحکم باشد قطعا در دوران نوجوانی و جوانی که گرایش به معنویت در او احیا می شود سمت و سوی درست خواهد داشت و موجب توسعه معنویت و اخلاق در او می شود اما اگر این زیرساخت مستحکم نباشد احیانا در دوران نوجوانی گرایشهای نادرستی را در او پدید می آورد.

رئیس مؤسسه رواق حکمت تأکید کرد: البته این به آن معنا نیست که همه کسانی که در دوران کودکی از تربیت دینی مناسبی برخوردار نبودند حتما در دوران نوجوانی و جوانی دچار انحراف می شوند خیر؛ ممکن است کسی در دوران کودکی ضعف تربیت دینی داشته باشد اما در نوجوانی و جوانی در اثر برخورد با افرادی که شخصیت و دانش دینی قوی دارند و شناخت صحیحی از شرایط دارند، گرایشهای آنها در دوران نوجوانی و جوانی به سمت مفاهیم صحیح دینی هدایت شود.