انتصاب یک مسلمان در شورای شهر استرالیا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع اینترنتی، نقش یک نیروی مسلمان در شورای شهر دیربن استرالیا مورد استقبال رهبران اسلامی قرار گرفته اما برخی مفسران رسانه ای از آن انتقاد کرده اند.

فرد وارنر مدیر گروه اجرا و مردم دیربن اظهار داشت: این نیروی مسلمان می تواند با همکاری نزدیک خود با جامعه این شهر درک و پذیرش مسلمانان و دین آنها را در جامعه افزایش دهد.

وی اظهار داشت: این نقش تازه تعریف شده برای نیروی مسلمان می تواند احترام متقابل را افزایش دهد تا ساکنان مسلمان این جامعه احساس نکنند که در انزوا قرار گرفته اند.

یکی از گزارشهای این شورا نشان می دهد ساکنان محله ای که مسجد پریستون در آن قرار دارد از سال 2001 نسبت به رفت و آمد و مشکل پارکینگ در ماه رمضان و اوقات شرعی مسلمانان معترض بودند، تصمیمات شورای شهر در رابطه با پارک کردن در خیابانهای اطراف نیز این مشکلات را وخیم تر کرده است.

وارنر در پاسخ به انتقادهای صورت گرفته به تعریف نقش جدید اظهار داشت که شورای شهر دین خاصی را به دین دیگری ترجیح نمی دهد ، بلکه تنها به دنبال ایجاد ارتباطهای نزدیک تر میان تمام بخشها و اقتشار اجتماعی است.

ناظم حسین رئیس شورای اسلامی ویکتوریا نیز اظهار داشت: تعریف چنین نقشی برای پاسخ به فقدان درک صحیح از دین اسلام و آداب آن در شورای شهر ضروری بود.

