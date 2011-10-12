نشست فصلی مدیران مرکز بزرگ اسلامی غرب کشور برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس مرکز بزرگ اسلامی غرب کشور در ابتدای این دیدار تلاش مجدانه حجت الاسلام حسینی شاهرودی نماینده ولی فقیه در استان کردستان و مسئول مرکز بزرگ اسلامی غرب کشور را در راستای خدمت بیشتر و بهتر به روحانیون منطقه کردستان جای بسی امیدواری دانست و گفت: این مرکز جایگاه مقدس و مبارکی است که به حکم مقام معظم رهبری رسمیت پیدا کرد.

حجت الاسلام محرم علی فراشی افزود: این مرکز داری قدمت زیادی است و توانسته در این مدت خدمات زیادی به روحانیون و طلاب اهل تسنن در سطح منطقه ارائه دهد و انتظار می رود که با مشارکت و همراهی روحانیان زمینه برای خدمت رسانی بهتر به این قشر تاثیرگذار در سطح منطقه فراهم شود.

وی با اشاره به وجود قدمت و خدمات زیادی که این مرکز طی سالهای گذشته به اقشار مختلف مردم به ویژه روحانیان ارائه داده است، گفت: امروز بهرین رویکرد مرکز بزرگ توجه به ارتقاء سطح دانش و بصیرت روحانیان و طلاب، افزایش معرفت و بینش آنهاست تا در حد شئونات یک طلبه متعهد رفتار کنند.

معاون امور مالی و پشتیبانی مرکز بزرگ اسلامی غرب کشور در این نشست با اشاره به فرهنگی بودن استان کردستان گفت: گام برداشتن و انجام اقدامات فرهنگی شایان توجه در جهت پیاده کردن اهداف عالی نظام و منویات مقام معظم رهبری از اهداف مهم این مرکز است.

این نشست با پرسش و پاسخ از سوی مسئولان و کارکنان پایان یافت.