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۲۰ مهر ۱۳۹۰، ۱۶:۴۰

هندبال در راه المپیک/

برتری هندبالیست های ایران برابر قهرمان لیگ کرواسی

برتری هندبالیست های ایران برابر قهرمان لیگ کرواسی

تیم ملی هندبال ایران در نخستین دیدار تدارکاتی‌اش در کرواسی موفق شد قهرمان لیگ دسته یک این کشور را شکست دهد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی هندبال بزرگسالان کشورمان که از روز دوشنبه هفته جاری در اردوی تدارکاتی کرواسی حاضر شده، روز چهارشنبه در دیداری تدارکاتی برابر قهرمان دسته اول این کشور قرار گرفت.

شاگردان "ریمانیچ" در این بازی با نتیجه 33 بر 25 تیم "پورچ" قهرمان لیگ دسته یک کرواسی را مغلوب کردند.

هندبالیست‌های کشورمان در برنامه تدارکاتی هشت روزه خود در کرواسی، صبح‌ها تمرین و عصرها برابر تیم‌های مطرح باشگاهی این کشور مسابقه می دهند.

تیم ملی هندبال ایران خود را برای حضور در مسابقات انتخابی المپیک لندن آماده می کند. این تیم 28 مهرماه به طور مستقیم کرواسی را به مقصد سئول برای شرکت در رقابت‌های انتخابی المپیک می شود.

کد مطلب 1431447

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