تیم فوتبال سیاه جامگان به مصاف رسانه ورزش می رود

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار این دو تیم بعد از ظهر پنجشنبه با حضور جمعی از پیشکسوتان فوتبال در ورزشگاه تختی مشهد برگزار می شود.

به گفته مسئول اجرایی این مسابقه، قرار است محسن ترکی و محسن قهرمانی بعنوان داور وسط قضاوت این دیدار را برعهده داشته باشند و همچنین حسن کامرانی فر و رضا سخندان به امر کمک داوری می پردازند.

رسانه ورزش با کاروانی 38 نفره به مشهد می آید که در این تیم خبرنگاران و عکاسان ورزشی و نیز پیشکسوتان فوتبال حضور دارند.

موسسه مالی و اعتباری اعتماد ایرانیان بعنوان حامی مالی این دیدار نقش ایفا می کند.

این مسابقه از ساعت 14 در ورزشگاه تختی آغاز می شود و به گفته مسئولان برگزار کننده قرار است عواید حاصل از آن به نونا پسانین، ورزشکار آسیب دیده مشهدی تعلق گیرد.