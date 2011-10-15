حسن خالدی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: یکهزار و 500 نفر از مشاوران که در سالهای گذشته در قسمتهای دیگر آموزش و پرورش فعال بودند به بخش مشاوره بازگشته اند که با این احتساب 21 هزار و 500 مشاور داریم.

وی در ادامه از راه اندازی 5 باشگاه مشاوران دانش آموزی همزمان با روز دانش آموز خبر داد و گفت: در این باشگاه دانش آموزان همیار مشاور که دارای قدرت تحلیل مسائل، رهبری و کمک به دوستان خود هستند، انتخاب شده و با ارائه آموزشهای لازم، آنها را برای ارائه خدمات مشاوره ای آماده می کنیم.

مدیرکل امور تربیتی وزارت آموزش و پرورش ادامه داد: در نظر داریم در هر کلاس درس یک همیار مشاور داشته باشیم.