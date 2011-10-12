به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر علیرضا مصداقی‌نیا اظهار داشت: بیماریهای واگیر به جهت همه‌گیری ناگهانی، بیماریهای بازپدید و ناپدید اهمیت زیادی دارند و به همین علت شبکه بهداشت و مراقبتهای اولیه بر روی مسائلی از قبیل آب سالم برای روستاها، واکسیناسیون و شبکه‌ مراقبتهای اولیه مدیریت خاص خود متمرکز شده است.

وی افزود: بحث جدیدی که در بیماریهای واگیر مطرح است این است که کشورها در قانون جهانی می‌بایست مقررات بهداشتی را مدنظر قرار دهند که این مقررات اهمیت بین‌المللی دارد و در کشورها باید اجرا شود. آنچه ما در حال حاضر با آن مواجهیم این است که زمانی که یک بیماری رخ می‌دهد باید ابتدا آن را تحلیل کنیم تا برنامه‌های جدیدی برای مراقبتهای سندرمیک داشته باشیم.

مصداقی‌نیا در مورد بیماری‌های غیرواگیر نیز تصریح کرد: 45 درصد علل مرگ و 55 درصد بار بیماریها در میان مردم ناشی از بیماریهای غیرواگیر است چرا که شرایط شهرنشینی و شیوه زندگی نامناسبی داریم که همه اینها مسبب افزایش این بیماریها است و در آینده هزینه شگرفی را به ما تحمیل خواهد کرد.

معاون بهداشتی وزارت بهداشت با اشاره به اینکه معاونت بهداشتی وزارت بهداشت 40 پروژه را در دست اجرا دارد، یاد آور شد: غربالگری بیماری‌هایی مانند PKU، سندروم داون در دست اجراست و سرطانهایی مانند رحم، پروستات، سرطان سینه و کلورکتال‌ها در حال SCREENING هستند.

رئیس دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران خاطر نشان کرد: همچنین ثبت آمار(ریجستری) سرطان تا 93 درصد افزایش یافته است. مطابق با برنامه پنجم توسعه وزارت بهداشت موظف است از تبلیغات غذاهای مضر جلوگیری کند و همچنین صنایع آسیب ‌رسان به سلامت را رصد کند.

وی تاکید کرد:‌ 14 درصد بیماریها جنبه روانی دارند و در زنان بیماری‌های روانی با عوامل بیرونی مقام اول را به خود اختصاص داده است.

مصداقی‌نیا از تهیه سند سیاست سلامت روان توسط دفتر سلامت روان وزارت بهداشت خبر داد و اظهار امیدواری کرد تا با همکاری سازمان‌های ذیربط این سند اجرایی شود و در ضمن شورای عالی سلامت 52 شاخص سلامت را به تصویب رسانده که در آینده نزدیک در معاونت‌های سلامت دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور به اجرا خواهد رسید.