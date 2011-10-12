ضریب نفوذ بیمه در کشور 1.3 درصد است/ خسارت 50 هزار میلیارد ریالی حوادث

به گزارش خبرنگار مهر، احمد جوادی پور عصر چهارشنبه در پنجمین نشست هم اندیشی مدیریت یکپارچه سیل بیمه سیل گفت: از نزدیک به 44 نوع بلایای طبیعی70 درصد آن در ایران وجود دارد.

وی افزود: در کشور 600 نوع بیمه نامه عرضه می شود که می توان تا 6 هزار نوع نیز آن ر افزایش داد.

جوادی پور ادامه داد: اگر در زمینه کاهش اثرات بلایای طبیعی گاه برداریم فواید زیادی ایجاد کرده ایم و می توانیم در حفظ جان مردم و اموال دولت موثر باشیم.

وی اظهار داشت: در 50 سال گذشته روند بلایای طبیعی رو به رشد بوده است و زیانهای آن در سطح جهان روز به روز بیشتر شده است و در 10 سال گذشته در به نسبت 50 سال گذشته بلایا چهار برابر و خسارتها 14 برابربیشتر شده است.

جوادی پور تصریح کرد: در کشورهای در حال توسعه آثار سوء بلایای طبیعی بیشتر از کشور های توسعه یافته است.

مسئول امور شعب نمایندگی های بیمه ایران ادامه داد: سالانه بیش از 50 هزار میلیارد ریال در بخشهای مختلف از طریق سیل در کشور ایجاد می شود به عنوان مثال در سال 84 در گلستان از طریق سیل 600 هزار میلیارد ریال خسارت وارد شده است.

وی با بیان اینکه بیمه تصدی گری دولت را کاهش می دهد گفت: دولت در برخی زمینه ها مانند وسایل موتوری زمینی بیمه را اجباری کرده است.

جوادی پور اذعان داشت: بیمه سالانه 3هزار میلیارد تومان هزینه دیه یا هزینه های پزشکی پرداخت می کند و سالانه 11میلیون بیمه نامه وسایل موتوری زمینی صادر می شود.

وی افزود: به دولت پیشنهاد شده است تا صندوق تامین خسارت بلایای طبیعی یا صندوق سیل تشکیل شود تا بتوانیم از مکانیزم بیمه استفاده کنیم.

وی در پایان گفت: شرکت های بیمه از دو طریق پیشگیری و جبران خسارت تاثیر گذارند.