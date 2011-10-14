تقویم دوومیدانی آسیا اعلام شد/ چین دو بار میزبان دوندگان آسیا در سال 2012

به گزارش خبرنگار مهر، کنفدراسیون دوومیدانی آسیا پس از بررسی نظرات و آرای حاضرین در حاشیه اجلاس جهانی دوومیدانی (دایگو کره جنوبی) تقویم نهایی 6 ماهه نخست سال 2012 میلادی این قاره را منتشر کرده است.
در این تقویم کشورهایی چون سریلانکا، قزاقستان، چین، ژاپن، و تایلند از دیماه سالجاری تا اردیبهشت ماه سال 91 میزبانی رقابتهای مختلف را برعهده خواهند داشت.
برنامه مسابقات دوومیدانی در قاره آسیا طی 6 ماه نخست سال 2012 به شرح زیر است:
* پانزدهمین دوره مسابقات دوومیدانی قهرمانی جوانان آسیا - کلومبو سریلانکا - 19 تا 22 دیماه سالجاری
* چهارمین دوره مسابقات ستارگان دوومیدانی آسیا - آلماتی قزاقستان - دیماه سالجاری
* پنجمین دوره مسابقات دوومیدانی داخل سالن آسیا - هانگ ژو چین - 29 و 30 بهمنماه سالجاری
* مسابقات پیاده روی قهرمانی آسیا - نومی ژاپن - 21 اسفندماه
* رقابتهای دوی صحرانوردی قهرمانی آسیا - کینگ ژن چین - چهارم فروردینماه سال 91
* مسابقات جایزه بزرگ دوومیدانی آسیا - تایلند - 13، 16 و 19 اردیبهشتماه سال 91
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