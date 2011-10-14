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۲۲ مهر ۱۳۹۰، ۱۴:۴۱

تقویم دوومیدانی آسیا اعلام شد/ چین دو بار میزبان دوندگان آسیا در سال 2012

تقویم دوومیدانی آسیا اعلام شد/ چین دو بار میزبان دوندگان آسیا در سال 2012

کنفدراسیون دوومیدانی آسیا تقویم 6 ماه نخست خود در سال 2012 را در حالی منتشر کرد که چینی‌ها در نیمه نخست سال دو بار میزبان دوندگان آسیایی خواهند بود.

به گزارش خبرنگار مهر، کنفدراسیون دوومیدانی آسیا پس از بررسی نظرات و آرای حاضرین در حاشیه اجلاس جهانی دوومیدانی (دایگو کره جنوبی) تقویم نهایی 6 ماهه نخست سال 2012 میلادی این قاره را منتشر کرده است.

در این تقویم کشورهایی چون سریلانکا، قزاقستان، چین، ژاپن، و تایلند از دی‌ماه سال‌جاری تا اردیبهشت ماه سال 91 میزبانی رقابت‌های مختلف را برعهده خواهند داشت.

برنامه مسابقات دوومیدانی در قاره آسیا طی 6 ماه نخست سال 2012 به شرح زیر است:
* پانزدهمین دوره مسابقات دوومیدانی قهرمانی جوانان آسیا - کلومبو سریلانکا - 19 تا 22 دی‌ماه سال‌جاری
* چهارمین دوره مسابقات ستارگان دوومیدانی آسیا - آلماتی قزاقستان - دی‌ماه سال‌جاری
* پنجمین دوره مسابقات دوومیدانی داخل سالن آسیا - هانگ ژو چین - 29 و 30 بهمن‌ماه سال‌جاری
* مسابقات پیاده روی قهرمانی آسیا - نومی ژاپن - 21 اسفندماه
* رقابت‌‎های دوی صحرانوردی قهرمانی آسیا - کینگ ژن چین - چهارم فروردین‌ماه سال 91
* مسابقات جایزه بزرگ دوومیدانی آسیا - تایلند - 13، 16 و 19 اردیبهشت‌ماه سال 91

کد مطلب 1431466

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