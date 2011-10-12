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۲۰ مهر ۱۳۹۰، ۱۶:۵۸

دستگیری جاعل عناوین دولتی در مترو علی آباد تهران

دستگیری جاعل عناوین دولتی در مترو علی آباد تهران

فرمانده یگان انتظامی مترو پایتخت از دستگیری یک جاعل عناوین دولتی طی چند روز گذشته در مترو علی آباد تهران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ مجتبی فخاری فرمانده یگان انتظامی مترو پایتخت  اظهار داشت : ماموران مستقر در ایستگاه علی آباد طی چند روز گذشته حین گشت زنی در سطح حوزه استحفاظی خود به فردی که حرکات مشکوک داشت ، مظنون شدند .

این مقام ارشد انتظامی ادامه داد : متهم به محض مشاهده ماموران در حالی که قصد فرار داشت طی یک عملیات حرفه ای غافلگیرانه به طور ضربتی دستگیر شد.

وی افزود:در بازرسی از وسایل متهم چندین فقره مدارک قضایی ، اداری و 300 برگه اوراق شامل احضاریه های متفاوت کشف و ضبط شد.

فرمانده یگان انتظامی مترو پایتخت درخاتمه اظهار داشت : با توجه به ضد و نقیض گویی های متهم ، وی ضمن تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مراجع ذی صلاح تحویل داده شد و تحقیقات تکمیلی در این رابطه ادامه دارد.

کد مطلب 1431467

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