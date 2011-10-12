دستگیری جاعل عناوین دولتی در مترو علی آباد تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ مجتبی فخاری فرمانده یگان انتظامی مترو پایتخت اظهار داشت : ماموران مستقر در ایستگاه علی آباد طی چند روز گذشته حین گشت زنی در سطح حوزه استحفاظی خود به فردی که حرکات مشکوک داشت ، مظنون شدند .

این مقام ارشد انتظامی ادامه داد : متهم به محض مشاهده ماموران در حالی که قصد فرار داشت طی یک عملیات حرفه ای غافلگیرانه به طور ضربتی دستگیر شد.

وی افزود:در بازرسی از وسایل متهم چندین فقره مدارک قضایی ، اداری و 300 برگه اوراق شامل احضاریه های متفاوت کشف و ضبط شد.

فرمانده یگان انتظامی مترو پایتخت درخاتمه اظهار داشت : با توجه به ضد و نقیض گویی های متهم ، وی ضمن تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مراجع ذی صلاح تحویل داده شد و تحقیقات تکمیلی در این رابطه ادامه دارد.