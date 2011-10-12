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۲۰ مهر ۱۳۹۰، ۱۷:۴۱

قادری به مهر خبر داد:

32 روستای شهرستان سقز از راه آسفالته بهره مند شدند

32 روستای شهرستان سقز از راه آسفالته بهره مند شدند

سنندج - خبرگزاری مهر: مدیرکل راه و ترابری کردستان گفت: با اتمام عملیات اجرایی احداث راه روستایی محور چهارراه چاپان تا مولان ‌آباد در شهرستان سقز 32 روستای مسیر از راه روستایی آسفالته بهره ‌مند شدند.

عطاالله قادری در گفتگو با خبرنگار مهر و با اعلام این مطلب گفت:‌ یکی از پروژه‌ های بسیار مهم و اساسی که به لحاظ طول مسیر و میزان روستا و خانوار بهره‌ مند از اهمیت ویژه‌ ای برخوردار بود در شهرستان سقز واقع شده بود که خوشبختانه با توجه به تسریع در عملیات اجرایی این مسیر به بهره برداری رسید و هم اکنون مورد استفاده قرار می گیرد.

وی با اشاره به وضعیت این مسیر و شمار روستاهای بهره مند از آن یادآور شد: بهسازی و آسفالت محور چهار راه چاپان - خانه ‌میران - خورخوره - قامیشله و سه راهی ماهیدر - مولان‌آباد در شهرستان سقز طی چند روز اخیر به بهره برداری رسید.

مدیرکل راه و ترابری استان کردستان بیان کرد: عملیات اجرایی این پروژه از سنوات قبل شروع و با اجرای عملیات خاکی،‌ تکمیل ابنیه فنی، شن‌ریزی لایه اول و دوم و آسفالت کل مسیر به طول 35 کیلومتر به اتمام رسیده و هم اکنون مورد بهره ‌برداری قرار گرفته است.

قادری با اشاره به صرف اعتباری بالغ بر 60  میلیارد ریال برای اجرا و بهره برداری از این پروژه عنوان کرد: با بهره‌ بردرای از آن تعداد 32 روستای واقع در مسیر با جمعیتی بالغ بر 20 هزار نفر از نعمت راه روستایی آسفالته و بهسازی شده برخوردار شدند.

کد مطلب 1431471

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