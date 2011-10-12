32 روستای شهرستان سقز از راه آسفالته بهره مند شدند

عطاالله قادری در گفتگو با خبرنگار مهر و با اعلام این مطلب گفت:‌ یکی از پروژه‌ های بسیار مهم و اساسی که به لحاظ طول مسیر و میزان روستا و خانوار بهره‌ مند از اهمیت ویژه‌ ای برخوردار بود در شهرستان سقز واقع شده بود که خوشبختانه با توجه به تسریع در عملیات اجرایی این مسیر به بهره برداری رسید و هم اکنون مورد استفاده قرار می گیرد.

وی با اشاره به وضعیت این مسیر و شمار روستاهای بهره مند از آن یادآور شد: بهسازی و آسفالت محور چهار راه چاپان - خانه ‌میران - خورخوره - قامیشله و سه راهی ماهیدر - مولان‌آباد در شهرستان سقز طی چند روز اخیر به بهره برداری رسید.

مدیرکل راه و ترابری استان کردستان بیان کرد: عملیات اجرایی این پروژه از سنوات قبل شروع و با اجرای عملیات خاکی،‌ تکمیل ابنیه فنی، شن‌ریزی لایه اول و دوم و آسفالت کل مسیر به طول 35 کیلومتر به اتمام رسیده و هم اکنون مورد بهره ‌برداری قرار گرفته است.

قادری با اشاره به صرف اعتباری بالغ بر 60 میلیارد ریال برای اجرا و بهره برداری از این پروژه عنوان کرد: با بهره‌ بردرای از آن تعداد 32 روستای واقع در مسیر با جمعیتی بالغ بر 20 هزار نفر از نعمت راه روستایی آسفالته و بهسازی شده برخوردار شدند.