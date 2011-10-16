طرح های طاها و تجا در چهار محال و بختیاری اجرا می شود

عبدالله نظری در گفتگو با خبرنگار مهراظهار داشت: طرح طاها( طرح جامع هماهنگ اجرای استاندارد) به منظور نظارت بر اجرایی استاندارد و کنترل کیفی کالا های عرضه شده در سطح بازار و شناسایی کالا های فاقد کیفیت است.

نظری با اشاره به طرح تجا ( طرح توسعه جامع استاندارد) افزود: هدف از اجرایی این طرح افزایش ارتقاکیفی سایر کالاهای تولیدی و صنعتی کشور و جلوگیری از ورود کالا های بی کیفیت خارجی است.

وی عنوان کرد: این دو طرح در صورت تامین زیر ساخت های و منابع مورد نیاز در سال جاری در این استان اجرایی خواهد شد.

نظری با بیان اینکه درنیمه نخشت سال جاری بیش از یک هزار بازرسی از مراکز عرضه و تولید این استان صورت گرفته است، بیان داشت: در طی این مدت بش از 970 نمونه از کالا های تولید و عرضه شده در مراکز نمونه برداری و در آزمایشگاه های مورد آزمون قرار گرفته است.

وی اذعان داشت: نمونه برداری و بازرسی در طی این مدت نسبت به دوره مشابه سال قبل 20 درصد رشد داشته است.

نظری با اشاره به اینکه در نیمه نخست امسال بیش از 70 فقره پروانه استاندارد تمدید و صادر شده، تصریح کرد: در این مدت 10 فقره پروانه کاربه علامت استاندارد به دلیل عدم رعایت ضوابط استاندارد تعلیق و یا ابطال شده است.

مدیر کل استاندارد استان چهار محال و بختیاری ادامه داد: بدون در نظر گرفتن کالا های طرح تجا بیش از 80 درصد واحد های تولید که فرآورده های آنها مشمول رعایت استاندارد اجباری است موفق به دریافت پروانه کاربردی علامت استاندارد شده است.

عبدالله نظری با اشاره به اینکه یکی از عوامل مهم و تاثیر گذار در ارتقا کیفی کالا ها و خدمات و همچنین توسعه پایدار اقتصادی کشور همراهی هم استانی ها را می طلبد، یاد آور شد: هم استانی ها با خرید کالا های ایران و توجه به استاندارد و با عدم خرید کالا های خارجی و همچنین کالا های بی کیفیت و غیر استاندارد در این زمینه در توسعه اقتصاد جامعه بسیار موثر است.

وی با اشاره به شعار روز استاندارد بیان داشت: با توجه اینکه استاندار های بین المللی و ملی زیر بنای کیفیت، ایمینی، قابلیت ، اطمینان، قابلیت همکاری، کارایی، و اثر بخشی محصولات و خدمات را تشکیل می دهد از این رو تولید کنندگان و ارائه دهند خدمات می توانند با رعایت استانداردها این اعتماد سازی را برای مشتریان خود فراهم کنند که تولیدات و خدمات ارائه شده است.

نظری با بیان اینکه تولید کنندگان داخلی نیز می توانند با رعایت استاندارد های ملی و بین الملی و توجه به ذائقه مصرف کنندگان و همچنین ارائه خدمات پس از فروش مناسب اعتماد مردم را در خرید کالا های ایرانی جلب کنند، یاد آورشد: در هفته استاندارد بیش از 16 برنامه در سطح این استان اجرا می شود.