به گزارش خبرنگار مهر، آغاز اکران عمومی سه فیلم، خبرهای حاشیه ای آنجلینا جولی در سینمای ایران، آغاز جشنواره فیلم کوتاه تهران، نامزدی جوایز آسیا پاسیفیک، احتمال بازگشت جشنواره فیلم کودک و نوجوان اصفهان به تهران، بازیگران جدید فیلم مهرجویی و... از جمله اخبار مهم هفته گذشته سینمای ایران بود.

- اکران عمومی سه فیلم "سعادت آباد" مازیار میری در گروه سینمایی آزادی، "یه حبه قند" رضا میر کریمی در گروه استقلال و " شکارچی شنبه" پرویز شیخ طادی در گروه سینمایی آزاد از 20 مهرماه آغاز شد. البته قرار بود از همین هفته فیلم "راه آبی ابریشم" محمد بزرگ نیا نیز در گروه سینمایی آفریقا جایگزین "زنان ونوسی، مردان مریخی" شود، اما به دلیل اینکه این فیلم کف فروش خود را حفظ کرده است یک هفته دیگر اکران آن ادامه پیدا کند.

اکران دو فیلم "سعادت آباد" و " یه حبه قند" می تواند به گیشه سینما رونق دهد. با استقبالی که از این دو فیلم در جشنواره فجر سال گذشته شد، این امکان وجود دارد که باز دو فیلم اجتماعی بتواند برخلاف جریان گیشه که همیشه فیلم های کمدی را بر صدر فروش دارد، با استقبال روبرو شود.

- پنج فیلم از سینمای ایران در 10 بخش نامزد دریافت جایزه از پنجمین دوره جوایز سالانه اسکرین آسیا پاسیفیک شدند. در بین فیلم‌های نامزد‌شده، "جدایی نادر از سیمین" اصغر فرهادی از ایران و "روزی روزگاری در آناتولی" نوری بیلگه جیلان از ترکیه و بوسنی و هرزگوین، هر یک با نامزدی در چهار بخش بیشترین تعداد نامزدی را کسب کرده‌اند. فیلم اصغر فرهادی در بخش‌های بهترین فیلم بلند داستانی، دستاورد کارگردانی، بازیگر مرد (پیمان معادی) و فیلمنامه (فرهادی) نامزد دریافت جایزه است.



"جدایی نادر از سیمین"‌ به نمایندگی از ایران در بخش فیلم خارجی‌زبان هشتاد و چهارمین دوره جوایز اسکار حضور دارد. این فیلم پارسال در جشنواره برلین برنده جوایز خرس طلایی بهترین فیلم و خرس‌های نقره‌ای بهترین گروه بازیگران زن و بهترین گروه بازیگران مرد شد.

"به امید دیدار" ساخته‌ محمد رسول‌اف دیگر فیلمساز ایرانی با نامزدی در سه بخش جوایز اسکرین آسیا پاسیفیک، پس از "جدایی نادر از سیمین" و "روزی روزگاری در آناتولی" قرار دارد. این فیلم در جشنواره کن در بخش نوعی نگاه برنده جایزه بهترین کارگردانی شد.



"جدایی نادر از سیمین"، "به امید دیدار"‌، "روزی روزگاری در آناتولی"، "اجازه بده گلوله‌ها به پرواز درآیند" تولید مشترک چین و هنگ کنگ و "طراحان جشن عروسی" از هند نامزدهای بخش بهترین فیلم بلند داستانی هستند. فرهادی و رسول‌اف در بخش بهترین دستاورد کارگردانی هم نامزد شده‌اند و با بیلگه جیلان، جیانگ ون (اجازه بده گلوله‌ها به پرواز درآیند) و نا هونگ-جین (دریایی زرد) از کره رقابت می‌کنند.



سینمای ایران در بخش بهترین بازیگر زن نیز دو نماینده دارد. شایسته ایرانی برای فیلم "آینه‌های روبرو" و لیلا زارع برای فیلم "به امید دیدار"‌ در این بخش نامزد شده‌اند. از سوی دیگر، "باد و مه"‌ به کارگردانی محمدعلی طالبی و تهیه‌کنندگی ناصر دهقانی بوده از ایران در بخش بهترین فیلم بلند کودکان نامزد دریافت جایزه است و "امین" به کارگردانی شاهین پرهامی تولید مشترک ایران، کره، کانادا و اوکراین نیز در بخش بهترین مستند بلند بخت دریافت جایزه را دارد.



مراسم پنجمین دوره جوایز سالانه اسکرین آسیا پاسیفیک 24 نوامبر (سوم آذر) در استرالیا برگزار می‌شود. جوایز اسکرین آسیا پاسیفیک (APSA) را دولت کوئینزلند استرالیا با حمایت یونسکو و فدراسیون بین‌المللی اتحادیه تهیه‌کنندگان فیلم (فیاپف) به برترین‌های سینمای آسیا پاسیفیک اعطا می‌کند. هدف از اعطاء این جوایز ارج نهادن به دستاوردهای سینمایی فیلم‌های منطقه آسیا پاسیفیک و تشکیل یک بازار جهانی است. نخستین دوره جوایز اسکرین آسیا پاسیفیک سال 2007 با موفقیت فیلم‌های ایرانی و اعطاء جایزه به سه فیلم "اتوبوس شب"، "خون‌بازی" و "آن سه" برگزار شد.



در دومین دوره رضا ناجی برای "آواز گنجشک‌ها" برنده بهترین بازیگر مرد شد و در سومین دوره فرهادی با "درباره الی" جایزه بزرگ هیئت داوران و جایزه بهترین فیلمنامه‌نویس را دریافت کرد. سال گذشته نیز در بخش فیلم کودکان جایزه اصلی به "دیگری" ساخته مهدی رحمانی اهدا شد.

- بالاخره مشخص شد بازیگر سینمای هالیوود قرار است برای بازی در کدام فیلم سینمایی از ایران بازی کند. روزهای گذشته خبری عجیب در رسانه ها منتشر شد که طی آن علی سرتیپی از مذاکره جدی با مدیر برنامه های آنجلینا جولی برای سفر به ایران و بازی در فیلمی ایرانی حرف زده بود. سرتیپی نام فیلم و سازنده اش را اعلام نکرد تا اینکه به فاصله کمی از انتشار خبر کنجکاوی رسانه ها به نتیجه رسید. حالا خبر رسیده که با او برای قبول یا رد بازی در فیلم "لطفا بدون گناه" که علیرضا رئیسیان قرار است کارگردانی کند، دو هفته دیگر پاسخ خواهد داد. فیلمنامه این فیلم هم مانند فیلم قبلی رئیسیان (چهل سالگی) نوشته مصطفی رستگاری و باز هم کاری عاشقانه است.

رئیسیان که پیش تولید این فیلم را آغاز کرده گفت برای یکی از نقشهای فیلمش با این بازیگر مشهور جهانی وارد مذاکره شده اند، اما نقش او در فیلم محرمانه است. بعد از انتشار این خبر یکی از خبرگزریها در گفتگو با فرج الله سلحشور اظهر نظر جالبی را درباره این بازیگر منتشر کرد. این کارگردان تلویزیون وس ینماعنوان کرده است:آنجلینا جولی نماد سینمای صهیونیست است، گفت: من به هیچ وجه یک تار موی بازیگران ایرانی را با صد بازیگر خارجی عوض نمی‌کنم.

وی افزود: متاسفانه خودباختگی یکی از ویژگی‌های سینمای ماست و سینمای ما در برابر سینمای خارجی، حتی یک زن بدنام احساس کوچکی و حقارت می‌کند. اگر فردی خارجی باشد، حتی اگر در کار خود ناتوان هم باشد فیلمسازان ما، خود را می‌بازند. اگر بازیگر داخلی هزاران هنر هم داشته باشد، باز هم ارزش لازم را قائل نیست. سینما عضوی از سینمای جهانی صهیونیسم است و بنیانگذار و طراح آن صهیونیست‌ها هستند و ما عضوی از این جامعه سینمایی هستیم نه عضوی از جامعه سینمای ایرانی اسلامی. به همین دلیل اگر از اعضای جامعه سینمای جهانی برای ساخت آثارمان استفاده کنیم امری عادی است.

فرج‌الله سلحشور در انتهای گفتگو بیان داشت: اعتقادم بر این است که در خانه خدا آدم باید با کسی برود که خدا در را به روی او باز کند، در حالی که بازیگران خارجی کسانی نیستند که با آن‌ها بتوان در خانه خدا رفت. من ضعیف‌ترین عوامل فیلمسازی مملکت خودمان را به فیلمسازان خارجی ترجیح می‌دهم.

- اما خبر جالبتر این است که مسعود ده‌نمکی پیشنهاد علی سرتیپی برای بازی آنجلینا جولی در فیلم جدیدش را نپذیرفت. از چندی پیش اسپانسرهایی برای تامین هزینه‌های این حضور اعلام تمایل کرده بودند. این در حالی است که سرتیپی خبر این مذاکرات را بدون نام بردن از فیلمی عنوان کرده بود.

علی سرتیپی تهیه‌کننده سینما پیشنهاد این حضور را برای فیلم سینمایی "رسوایی" که به تازگی به تهیه‌کنندگی و کارگردانی مسعود ده‌نمکی پروانه ساخت دریافت کرده با عوامل فیلم در میان گذاشت که ده‌نمکی با این حضور موافقت نکرد. مسعود ده‌نمکی، نیز ضمن تایید خبر ارائه شدن این پیشنهاد، گفت: در همان ابتدای امر به آقای سرتیپی عدم تمایل خودم را اعلام کردم تا به اسپانسرها منتقل کند.

- آیین افتتاحیه بیست و هشتمین جشنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران 18 مهرماه با پیام محمود احمدی نژاد رئیس جمهور و با حضور معاونت امورسینمایی و سمعی و بصری، تعدادی از مدیران فرهنگی و سینمایی، هئیت‌های انتخاب و داوری جشنواره، مسئولان دفاتر انجمن سینمای جوانان ایران سراسر کشور، فیلمسازان و اصحاب رسانه و مطبوعات و همچنین علاقمندان به حوزه فیلم کوتاه مهر ماه در سالن اصلی سینما آزادی برگزار شد.

این جشنواره هم اکنون در بخشهای مختلف در سینما آزادی و خانه هنرمندان در حال برپایی است و با استقبال خوبی روبرو شده است. اختتامیه این رویداد 23 مهرماه برگزار می شود.

- اظهار نظر جالب توجه احمد میرعلایی ازجمله اخبار مهم سینمای ایران بود. با وجود اینکه نزدیک به 30 روز به برگزاری بیست و پنجمین جشنواره بین المللی فیلم کودک و نوجوان باقی مانده است، دبیر این جشنواره گفت: اگر اصفهان نرسد، جشنواره را در تهران برگزار می کنیم.

وی عنوان کرده است: در صورتی که مسوولان استان اصفهان به تعهدات خود در قبال برگزاری جشنواره در حد ظرفیت استان و در شان یک جشنواره بین‌المللی به ویژه در بخش اکران، عمل نکند، 5 روز مانده به آغاز مراسم افتتاحیه این جشنواره در تهران برگزار می‌کنیم. برگزاری با شکوه جشنواره فیلم کودک باید تنها با تعلق خاطر مسوولان برگزارکنندگان آن امکان پذیر است و ما هرگاه حس کنیم که استان اصفهان تمام قد برای میزبانی این جشنواره آمادگی ندارد، از برگزار شدن جشنواره بین‌المللی فیلم کودک و نوجوان در این استان منصرف می‌شویم.



دبیر جشنواره فیلم کودک و نوجوان توضیح داد: نخستین شرط ما برای برگزاری این جشنواره در استان اصفهان که شهردار نیز آن را پذیرفته است، اختصاص یک سالن ویژه اکران فیلم‌هایی برای رده سنی کودک و نوجوان در طول سال است که امیدوارم هر چه زودتر این تعهد را به انجام برسانند. از دیگر شرایط برگزاری جشنواره در اصفهان مجهز کردن سالن‌های سینمایی این استان برای اکران باکیفیت فیلم‌های جشنواره است. زیرا در خود شهر اصفهان درحال حاضر 10 تا 12 سالن موجود است که در صورت مجهز کردن و بازسازی آن‌ها، تنها در 6 سالن امکان اکران فیلم وجود دارد.



به گفته وی، اکران فیلم‌ها در شرایط فعلی، روند برگزاری جشنواره فیلم کودک و نوجوان را با مشکل مواجه می‌کند. میرعلایی درباره مجهز کردن 6 تا 8 سالن دیگر برای اکران فیلم‌های جشنواره گفت: در راستای یکی از مهمترین اهداف جشنواره فیلم کودک که همان شرایط اکران فیلم‌های جشنواره است، به مشهد سفر کردیم و تفاهم‌نامه‌ای مبنی بر اختصاص یک سالن در شهر مشهد (به عنوان دومین شهر) برای نمایش فیلم‌های کودک و نوجوان بین بنده و موسسه آفرینش‌های آستان قدس رضوی امضا شد.

وی ادامه داد: قرار است با تلاش دوستان در موسسه آفرنیش‌های آستان قدس رضوی، این سالن با تجهیزات سینمای سه بعدی در اختیار اکران فیلم‌های کودک و نوجوان قرار بگیرد. اگر فیلم‌ها در جشنواره خوب اکران نشود نه تنها کیفیت جشنواره زیر سوال می‌رود بلکه مانند این است که اصلا جشنواره‌ای برگزار نشده است. نام های برگزارکنندگان این جشنواره به فراموشی سپرده می‌شود اما موضوعی که هیچ وقت از یادها نمی‌رود صرف کردن هزینه بیت‌المال برای اموری است که نتیجه‌ای دربر نداشته است.

- ناصر صفاریان و محسن شهنازدار دو مستندساز بازداشت شده، روز گذشته 17 مهرماه آزاد شدند. این دو مستند ساز روز یکشنبه 17 مهرماه پس از 23 روز بازداشت به جرم همکاری با شبکه بی بی سی از زندان اوین آزاد شدند.

- انتخاب بازیگران فیلم "نارنجی پوش" به کارگردانی داریوش مهرجویی ادامه دارد که فیلم تا چند روز آینده کلید می خورد. تا این لحظه بازی حامد بهداد، میترا حجار، ساره بیات و امید روحانی در این فیلم قطعی است و در روزهای آینده هم بازیگران دیگری به این فهرست اضافه می‌شوند.



لعیا زنگنه که سال قبل در جرم (مسعود کیمیایی) و خیابان‌های آرام (کمال تبریزی) حضور داشت، حالا قرار است بازیگر یک فیلمساز معتبر دیگر باشد. او این بار به عنوان بازیگر جدیدترین فیلم داریوش مهرجویی انتخاب شده است. دیگر عوامل پشت صحنه این فیلم عبارتند از: مدیر فیلمبرداری:فرخ مجیدی، صدابردار:نظام الدین کیایی ، طراح صحنه و لباس: کیوان مقدم، گریم: مهرداد میرکیانی مجری طرح:رضا درمیشیان.

