به گزارش خبرنگار مهر، آغاز اکران عمومی سه فیلم، خبرهای حاشیه ای آنجلینا جولی در سینمای ایران، آغاز جشنواره فیلم کوتاه تهران، نامزدی جوایز آسیا پاسیفیک، احتمال بازگشت جشنواره فیلم کودک و نوجوان اصفهان به تهران، بازیگران جدید فیلم مهرجویی و... از جمله اخبار مهم هفته گذشته سینمای ایران بود.
- اکران عمومی سه فیلم "سعادت آباد" مازیار میری در گروه سینمایی آزادی، "یه حبه قند" رضا میر کریمی در گروه استقلال و " شکارچی شنبه" پرویز شیخ طادی در گروه سینمایی آزاد از 20 مهرماه آغاز شد. البته قرار بود از همین هفته فیلم "راه آبی ابریشم" محمد بزرگ نیا نیز در گروه سینمایی آفریقا جایگزین "زنان ونوسی، مردان مریخی" شود، اما به دلیل اینکه این فیلم کف فروش خود را حفظ کرده است یک هفته دیگر اکران آن ادامه پیدا کند.
اکران دو فیلم "سعادت آباد" و " یه حبه قند" می تواند به گیشه سینما رونق دهد. با استقبالی که از این دو فیلم در جشنواره فجر سال گذشته شد، این امکان وجود دارد که باز دو فیلم اجتماعی بتواند برخلاف جریان گیشه که همیشه فیلم های کمدی را بر صدر فروش دارد، با استقبال روبرو شود.
- پنج فیلم از سینمای ایران در 10 بخش نامزد دریافت جایزه از پنجمین دوره جوایز سالانه اسکرین آسیا پاسیفیک شدند. در بین فیلمهای نامزدشده، "جدایی نادر از سیمین" اصغر فرهادی از ایران و "روزی روزگاری در آناتولی" نوری بیلگه جیلان از ترکیه و بوسنی و هرزگوین، هر یک با نامزدی در چهار بخش بیشترین تعداد نامزدی را کسب کردهاند. فیلم اصغر فرهادی در بخشهای بهترین فیلم بلند داستانی، دستاورد کارگردانی، بازیگر مرد (پیمان معادی) و فیلمنامه (فرهادی) نامزد دریافت جایزه است.
"جدایی نادر از سیمین" به نمایندگی از ایران در بخش فیلم خارجیزبان هشتاد و چهارمین دوره جوایز اسکار حضور دارد. این فیلم پارسال در جشنواره برلین برنده جوایز خرس طلایی بهترین فیلم و خرسهای نقرهای بهترین گروه بازیگران زن و بهترین گروه بازیگران مرد شد.
"به امید دیدار" ساخته محمد رسولاف دیگر فیلمساز ایرانی با نامزدی در سه بخش جوایز اسکرین آسیا پاسیفیک، پس از "جدایی نادر از سیمین" و "روزی روزگاری در آناتولی" قرار دارد. این فیلم در جشنواره کن در بخش نوعی نگاه برنده جایزه بهترین کارگردانی شد.
"جدایی نادر از سیمین"، "به امید دیدار"، "روزی روزگاری در آناتولی"، "اجازه بده گلولهها به پرواز درآیند" تولید مشترک چین و هنگ کنگ و "طراحان جشن عروسی" از هند نامزدهای بخش بهترین فیلم بلند داستانی هستند. فرهادی و رسولاف در بخش بهترین دستاورد کارگردانی هم نامزد شدهاند و با بیلگه جیلان، جیانگ ون (اجازه بده گلولهها به پرواز درآیند) و نا هونگ-جین (دریایی زرد) از کره رقابت میکنند.
سینمای ایران در بخش بهترین بازیگر زن نیز دو نماینده دارد. شایسته ایرانی برای فیلم "آینههای روبرو" و لیلا زارع برای فیلم "به امید دیدار" در این بخش نامزد شدهاند. از سوی دیگر، "باد و مه" به کارگردانی محمدعلی طالبی و تهیهکنندگی ناصر دهقانی بوده از ایران در بخش بهترین فیلم بلند کودکان نامزد دریافت جایزه است و "امین" به کارگردانی شاهین پرهامی تولید مشترک ایران، کره، کانادا و اوکراین نیز در بخش بهترین مستند بلند بخت دریافت جایزه را دارد.
مراسم پنجمین دوره جوایز سالانه اسکرین آسیا پاسیفیک 24 نوامبر (سوم آذر) در استرالیا برگزار میشود. جوایز اسکرین آسیا پاسیفیک (APSA) را دولت کوئینزلند استرالیا با حمایت یونسکو و فدراسیون بینالمللی اتحادیه تهیهکنندگان فیلم (فیاپف) به برترینهای سینمای آسیا پاسیفیک اعطا میکند. هدف از اعطاء این جوایز ارج نهادن به دستاوردهای سینمایی فیلمهای منطقه آسیا پاسیفیک و تشکیل یک بازار جهانی است. نخستین دوره جوایز اسکرین آسیا پاسیفیک سال 2007 با موفقیت فیلمهای ایرانی و اعطاء جایزه به سه فیلم "اتوبوس شب"، "خونبازی" و "آن سه" برگزار شد.
در دومین دوره رضا ناجی برای "آواز گنجشکها" برنده بهترین بازیگر مرد شد و در سومین دوره فرهادی با "درباره الی" جایزه بزرگ هیئت داوران و جایزه بهترین فیلمنامهنویس را دریافت کرد. سال گذشته نیز در بخش فیلم کودکان جایزه اصلی به "دیگری" ساخته مهدی رحمانی اهدا شد.
- بالاخره مشخص شد بازیگر سینمای هالیوود قرار است برای بازی در کدام فیلم سینمایی از ایران بازی کند. روزهای گذشته خبری عجیب در رسانه ها منتشر شد که طی آن علی سرتیپی از مذاکره جدی با مدیر برنامه های آنجلینا جولی برای سفر به ایران و بازی در فیلمی ایرانی حرف زده بود. سرتیپی نام فیلم و سازنده اش را اعلام نکرد تا اینکه به فاصله کمی از انتشار خبر کنجکاوی رسانه ها به نتیجه رسید. حالا خبر رسیده که با او برای قبول یا رد بازی در فیلم "لطفا بدون گناه" که علیرضا رئیسیان قرار است کارگردانی کند، دو هفته دیگر پاسخ خواهد داد. فیلمنامه این فیلم هم مانند فیلم قبلی رئیسیان (چهل سالگی) نوشته مصطفی رستگاری و باز هم کاری عاشقانه است.
دبیر جشنواره فیلم کودک و نوجوان توضیح داد: نخستین شرط ما برای برگزاری این جشنواره در استان اصفهان که شهردار نیز آن را پذیرفته است، اختصاص یک سالن ویژه اکران فیلمهایی برای رده سنی کودک و نوجوان در طول سال است که امیدوارم هر چه زودتر این تعهد را به انجام برسانند. از دیگر شرایط برگزاری جشنواره در اصفهان مجهز کردن سالنهای سینمایی این استان برای اکران باکیفیت فیلمهای جشنواره است. زیرا در خود شهر اصفهان درحال حاضر 10 تا 12 سالن موجود است که در صورت مجهز کردن و بازسازی آنها، تنها در 6 سالن امکان اکران فیلم وجود دارد.
به گفته وی، اکران فیلمها در شرایط فعلی، روند برگزاری جشنواره فیلم کودک و نوجوان را با مشکل مواجه میکند. میرعلایی درباره مجهز کردن 6 تا 8 سالن دیگر برای اکران فیلمهای جشنواره گفت: در راستای یکی از مهمترین اهداف جشنواره فیلم کودک که همان شرایط اکران فیلمهای جشنواره است، به مشهد سفر کردیم و تفاهمنامهای مبنی بر اختصاص یک سالن در شهر مشهد (به عنوان دومین شهر) برای نمایش فیلمهای کودک و نوجوان بین بنده و موسسه آفرینشهای آستان قدس رضوی امضا شد.
وی ادامه داد: قرار است با تلاش دوستان در موسسه آفرنیشهای آستان قدس رضوی، این سالن با تجهیزات سینمای سه بعدی در اختیار اکران فیلمهای کودک و نوجوان قرار بگیرد. اگر فیلمها در جشنواره خوب اکران نشود نه تنها کیفیت جشنواره زیر سوال میرود بلکه مانند این است که اصلا جشنوارهای برگزار نشده است. نام های برگزارکنندگان این جشنواره به فراموشی سپرده میشود اما موضوعی که هیچ وقت از یادها نمیرود صرف کردن هزینه بیتالمال برای اموری است که نتیجهای دربر نداشته است.
نظر شما