كارگردان "خواب تلخ": دولت حمايت عادلانه خود را به سوي فيلم سازان حرفه اي معطوف كند

"محسن امير يوسفي" كارگردان "خواب تلخ" در گفتگو با خبرنگار سينمايي خبرگزاري "مهر" ضمن اعلام مطلب فوق افزود: اكثر فيلم سازان ما با مشكلات مالي عديده اي روبرو هستند كه اين خود يكي از موانع حضور ما در سطح بين المللي است، اما خوشبختانه مطلع شده ايم كه بنياد فارابي تسهيلاتي را براي فيلم سازان اختصاص داده اند كه وام ساخت فيلم، يكي ازاين تسهيلات مي باشد و اين مورد خود جاي بحث دارد كه چرا بيش از اين و اينقدر دير به فكرانجام اين كارافتاده اند.

اين كارگردان كه فيلم "خواب تلخ" او به تازگي از جشنواره كن جايزه دريافت كرده است، درخصوص حضور فيلم هاي ايراني درسطح جهاني گفت: جدا از فيلم هايي كه در جشنواره هاي مختلف خارجي حضور پيدا كرده اند و جايزه گرفته اند ، تعداد اندكي از فيلم هاي ايراني در برخي كشورهاي خارجي به خصوص فرانسه و ايتاليا به نمايش در آمده اند كه با استقبال خوب مخاطبان خارجي روبرو شده اند.

وي ادامه داد: خوشبختانه در دو دهه اخير، اتفاقات خوبي براي سينماي ايران در آن طرف مرزها افتاده است كه يكي ازاين اتفاقات، استقبال خوب مخاطبان خارجي از فيلم هاي ايران است.

امير يوسفي در جواب اين سوال كه آيا از سوي دولت سخت گيري براي حضور فيلم در سطح جهاني وجود دارد يا خير؟ گفت: براي حضور فيلم "خواب تلخ" در جشنواره "كن" از سوي مسئولين مشكلي بيش نيامد، البته اين مشكلات و سخت گيري ها وجود دارد. بالاخره وقتي خيلي مي خواهد به عنوان نماينده سينماي يك ملت درهمه كشورهاي ديگر حضور پيدا كند، بايد سخت گيري هايي صورت گيرد.

اين كارگردان درپايان توقع برخي ازمسئولين و فيلم سازان را از سينماي كشور بالا دانست و افزود: فيلم هاي هنري سينماي ما درخارج از كشورحضور خوبي داشته اند وهمانطور كه شاهد بوده ايم جوايز متعددي را از جشنواره هاي مختلف دريافت كرده اند، اما ما نمي توانيم از سينماي تجاري مان اين توقع را داشته باشيم، زيرا درمقابل سينماي تجاري كشورهاي ديگر به خصوص هاليوود در سطح بسيار پاييني قرار داريم.