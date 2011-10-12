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۲۰ مهر ۱۳۹۰، ۱۸:۲۷

هاشمی خواستار شد/

پروژه های عمرانی مازندران توسط پیمانکاران بومی انجام شود

پروژه های عمرانی مازندران توسط پیمانکاران بومی انجام شود

ساری - خبرگزاری مهر: معاون عمرانی استاندار مازندران از مدیران اداره ها خواست که پروژه های عمرانی استان را با مشارکت پیمانکاران بومی اجرا کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، سید عیسی هاشمی حیدری عصر چهارشنبه در جلسه شورای فنی مازندران افزود: شورای فنی یک تشکل قوی و تخصصی بوده که می تواند در توسعه استان نقش مفیدی داشته باشد.

وی افزود: شورای فنی مازندران به منظور هم اندیشی و همفکری و نزدیکی روسای دستگاهها با بخش خصوصی و برای توانمند سازی بخش خصوصی در کمک به بخش دولتی و در خدمت اهداف دولت قدم بر می دارد.
 
هاشمی گفت: یکی از مهم ترین فاکتورهای بهره مندی شورا استفاده پتانسیل فنی و نیروها و مهندسان مشاور بومی در طرح های استانی باید باشد.
 
وی یادآور شد: دولت به این نتیجه رسیده  حضورش را کمرنگ و از بخش خصوصی با توانمندی بالا و تعهد به کارگیری کند.
 
معاون عمرانی استانداری مازندران تصریح کرد: سیاست دولت بر این بوده که نیروهای بومی سکان هدایت پروژه های عمرانی استان را داشته باشند.
کد مطلب 1431497

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