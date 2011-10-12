پروژه های عمرانی مازندران توسط پیمانکاران بومی انجام شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید عیسی هاشمی حیدری عصر چهارشنبه در جلسه شورای فنی مازندران افزود: شورای فنی یک تشکل قوی و تخصصی بوده که می تواند در توسعه استان نقش مفیدی داشته باشد.

وی افزود: شورای فنی مازندران به منظور هم اندیشی و همفکری و نزدیکی روسای دستگاهها با بخش خصوصی و برای توانمند سازی بخش خصوصی در کمک به بخش دولتی و در خدمت اهداف دولت قدم بر می دارد.

هاشمی گفت: یکی از مهم ترین فاکتورهای بهره مندی شورا استفاده پتانسیل فنی و نیروها و مهندسان مشاور بومی در طرح های استانی باید باشد.

وی یادآور شد: دولت به این نتیجه رسیده حضورش را کمرنگ و از بخش خصوصی با توانمندی بالا و تعهد به کارگیری کند.

معاون عمرانی استانداری مازندران تصریح کرد: سیاست دولت بر این بوده که نیروهای بومی سکان هدایت پروژه های عمرانی استان را داشته باشند.