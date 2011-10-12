گلستان رتبه 6 وقوع بلایای طبیعی در کشور را داراست

به گزارش خبرنگار مهر، محمد ابراهیم یخکشی عصر چهارشنبه در پنجمین نشست هم اندیشی مدیریت یکپارچه سیل و بیمه سیل گفت: روشهای فیزیکی یا سازه ای شامل سد سازی و دیواره سازی و اقداماتی از این قبیل می شود.

وی ادامه داد: در بیمه اصل بر اینست که خساران سیل را پخش کنیم تا فشار زیادی به مردم وارد نشود، بنا براین سرعت در تعیین میزان خرابیها یک اصل است.

وی در ادامه به راهکارهای تحقق بیمه اشاره کرد و گفت: تعریف مناطق پایلوت برای تجربه بیمه، اولویت گذاری مناطق سیل خیز، تعریف نظام مناسب ارزیابی و پیش بینی خسارت قبل از وقوع سیل، تعیین نرخ بیمه و اعمال روشهای تشویقی در پرداخت حق بیمه از جمله راهکارهای تحقق بیمه است.

در ادامه خاکی سرپرست بیمه دی استان گلستان نیز گفت: امنیت اصلی ترین نیاز بشر است.

وی تصریح کرد: متوسط بارش نزولات جوی در استان 450 میلی لیتر است اما در صدر استانهای خادثه خیز هستیم.

خاکی در پایان گفت: بعضی کارها هزینه بر است اما برخی کارها مانند نهادینه کردن بیمه تلاش اجتماعی می خواهد.

