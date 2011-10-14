کرامر: فلسفه مدرن از رهگذر آرای ابن سینا شکل گرفت

متیو کرامر استاد فلسفه سیاسی و فلسفه حقوق دانشگاه کمبریج و مدیر برنامه فلسفه سیاسی و فلسفه حقوق در این دانشگاه در مورد ویژگیهای اصلی نظام اندیشگی ابن سینا و جایگاه او در تاریخ اندیشه گفت: با اینکه من متخصص اندیشه و فلسفه ابن سینا نیستم ولی می‌دانم که تأثیر ابن سینا بر فلسفه و اندیشه غرب بسیار قابل توجه بوده است.

استاد فلسفه دانشگاه کمبریج یادآور شد: ابن سینا در منطق بسیار ماهر و برجسته است و این موضوع من را تحت تأثیر خود قرار داد. ابن سینا از جمله فیلسوفان ایرانی است که نقش مهمی در پیوند دادن فلسفه یونان باستان و فلسفه مدرن ایفا کرده است.

مدیر برنامه فلسفه سیاسی و فلسفه حقوق دانشگاه کمبریج در پایان یادآور شد: در واقع فیلسوفان مدرن از رهگذر آثار و آرای ابن سینا توانستند فلسفه مدرن را بنیان گذارند.



دیویسون: غفلت از سهم بزرگ ابن‌سینا در پزشکی/ ابن سینا عقل و ایمان را پیوند داد



دکتر اسکات دیویسون استاد فلسفه دانشگاه ایالتی مورهد در کنتاکی آمریکا نیز این مورد گفت: سخت و دشوار است که اهمیت و جایگاه ابن سینا را به طور خلاصه در تاریخ اندیشه و تاریخ فلسفه خلاصه کرد. ابن سینا به مثابه برج و بارویی در تاریخ اندیشه خودنمایی می‌کند. او تحولی عظیم در تاریخ اندیشه ایجاد کرد. در حال حاضر نیز شاهد اثرات تحولات ایجاد شده توسط او در تاریخ فلسفه هستیم.

این فیلسوف معاصر یادآور شد: اگرچه سهم ابن سینا در پزشکی زیر سایه تحول علم در حال حاضر قرار گرفته است و اهمیت آن کم شده است ولی شرح ابن سینا بر ارسطو و بسط آرای او در حال حاضر نیز قابل تقدیر و جایگاه خاص خود را دارد.

مؤلف "ارزش ذاتی چیزها" تأکید کرد: علاوه بر سهم مهم ابن سینا در تفسیر آرای ارسطو نظریات ابن سینا درباره متافزیک هنوز هم اهمیت خود را داراست و قابل توجه است. در فلسفه غرب در نتیجه تلاشهای ابن سینا، سنت توماس توانست در بسط آرای ارسطو با لحاظ کردن شاخصهای مسیحیت موفق باشد و این تلاشها در سالهای بعد سبب پیشرفت علوم در غرب شد.

گلسپی: نقش ابن‌سینا در فلسفه ارسطویی/ فیلسوفانی که از ابن‎سینا تأثیر گرفتند



دکتر مایکل آلن گلسپی استاد فلسفه و علوم سیاسی دانشگاه دوک آمریکا در این خصوص معتقد است: ابن سینا یکی از بزرگترین فیلسوفان قرون وسطی به شمار می‌رود. علت این است که ابن سینا نقش مهمی در صورت بندی مجدد آرای نوافلاطونی و فلسفه ارسطویی در بستر و زمینه مبتنی بر آموزه‌های ابراهیمی داشته است.

این فیلسوف آمریکایی یادآور شد: علاوه بر این دلیل دیگری که باعث شده تا ابن سینا چنین جایگاه بالایی در تاریخ فلسفه داشته باشد عمق زیاد اندیشه و تفاوت نظام فکری او با دیگر فیلسوفان و متفکران است.

مؤلف "نهلیسم بعد از نیچه" تصریح کرد: تأثیر ابن سینا در دوران اوج قرون وسطی بسیار زیاد بود. اغراق آمیز نخواهد بود اگر بگوییم فهم و درک مکتب اسکولاستیک(فلسفه مدرسی) بدون درک آرای ابن سینا ممکن نخواهد بود.

تالیافرو: دکارت متأثر از ابن‌سینا



دکتر چارلز تالیافرو استاد کالج سنت اولاف مینه‌سوتای آمریکا و فیلسوف دین معاصر در مورد ویژگیهای اصلی نظام اندیشگی ابن سینا و جایگاه او در تاریخ اندیشه اظهار داشت: ابن‌سینا یکی از فیلسوفان برجسته مسلمان بود که سهم و نقش زیادی در حوزه‌های گوناگون فلسفه داشته است.

وی افزود: از جمله این حوزه‌ها می‌توان به متافیزیک، معرفت شناسی، روانشناسی، منطق، فلسفه سیاسی و فلسفه روح انسان اشاره کرد. ابن سینا سهم و نقش مهمی در این حوزه‌های فلسفی داشته است. حتی می‌توان به نقش ابن‌سینا در حوزه‌هایی چون زیبایی شناسی به ویژه در شعر و موسیقی اشاره کرد. شاید مهمترین سهم ابن سینا در فلسفه، صورت بندی و دفاع او از استدلالهای کیهانی در مورد وجود خداست.