سفر رهبری 10 سال استان کرمانشاه را به جلو خواهد برد

جلال صفری به خبرنگار مهر گفت: سفر مقام معظم رهبری منشا خیر و برکات زیادی برای استان و منطقه است و بسیاری از نارسایی‌ها و مشکلات دراین سفر حل خواهد شد.

فرماندار روانسر با اشاره به اینکه سفر رهبر بر توسعه منطقه تاثیرگذار خواهد بود، افزود: پس از دو دهه، انتظار مردم استان کرمانشاه برای دیدار با مقام معظم رهبری، پایان یافت و این سفر در نوع خود باعث ایجاد همدلی و همبستگی بیشتر در استان شده است.

وی گفت: رهبر انقلاب در سفرهای استانی تجربیات گرانقدری دارند و بی شک این سفر استان را 10 سال به جلو خواهد برد که نتیجه این پیشرفت در سال‌های آینده در شهرستان‌های استان مشهود خواهد بود.

فرماندار روانسر در پایان افزود: مردم روانسر در تمام صحنه های انقلاب و در تهاجم فرهنگی، ولایتمداری خود را به استان و کشور نشان داده‌اند.

