شانزدهمین سمینار دانشجویان داروسازی کشور برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، هدف از برگزاری این سمینار ارتقای سطح علمی دانشجویان داروسازی و آشنایی با روشهای تحقیق و پایان نامه های روز کشور و اتحاد بین دانشجویان دانشکده های داروسازی سراسر کشور است.
از موضوعات علمی این سمینار نانو تکنولوژی، نانو تکنولوژی دارویی، بیوتکنولوژِی دارویی، شیمی دارویی، علوم پایه، کنترل غذا و دارو، داروسازی هسته ای، سم شناسی و... است.
شانزدهمین سمینار دانشجویان سراسر کشور دارای 12 امتیاز بازآموزی است که با شعار تجویز و مصرف منطقی داروها در گروههای خاص برگزار می شود.
تاکنون 700 مقاله به دبیر خانه رسیده که پس از داوری 400 مقاله انتخاب و در 3 روز سمینار به صورت سخنرانی و پوستر ارائه می گردد.
از برنامه های جانبی سمینار برگزاری نشستهای صنفی از جمله افزایش ظرفیت دانشکده های داروسازی ، اعطای مجوز به تاسیس داروخانه به غیر داروسازها، حق فنی و صدور بیانیه است. همچنین برگزاری نمایشگاهی با حضور 26 شرکت دارویی، کارگاهها و پانلهای متعددد در 7 سالن است.
شانزدهمین سمینار دانشجویان داروسازی سراسر کشور با حضور بیش از 1500 داروساز 23 لغایت 25 مهر ماه جاری در سالن همایشهای رازی برگزار می شود.
علاقمندان میتوانند برای ثبت نام یا کسب اطلاعات بیشتر به سایت www.Ipss16.ir مراجعه نمایند.
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