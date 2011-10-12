شانزدهمین سمینار دانشجویان داروسازی کشور برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، هدف از برگزاری این سمینار ارتقای سطح علمی دانشجویان داروسازی و آشنایی با روشهای تحقیق و پایان نامه های روز کشور و اتحاد بین دانشجویان دانشکده های داروسازی سراسر کشور است.

از موضوعات علمی این سمینار نانو تکنولوژی، نانو تکنولوژی دارویی، بیوتکنولوژِی دارویی، شیمی دارویی، علوم پایه، کنترل غذا و دارو، داروسازی هسته ای، سم شناسی و... است.

شانزدهمین سمینار دانشجویان سراسر کشور دارای 12 امتیاز بازآموزی است که با شعار تجویز و مصرف منطقی داروها در گروههای خاص برگزار می شود.

تاکنون 700 مقاله به دبیر خانه رسیده که پس از داوری 400 مقاله انتخاب و در 3 روز سمینار به صورت سخنرانی و پوستر ارائه می گردد.

از برنامه های جانبی سمینار برگزاری نشستهای صنفی از جمله افزایش ظرفیت دانشکده های داروسازی ، اعطای مجوز به تاسیس داروخانه به غیر داروسازها، حق فنی و صدور بیانیه است. همچنین برگزاری نمایشگاهی با حضور 26 شرکت دارویی، کارگاهها و پانلهای متعددد در 7 سالن است.

شانزدهمین سمینار دانشجویان داروسازی سراسر کشور با حضور بیش از 1500 داروساز 23 لغایت 25 مهر ماه جاری در سالن همایشهای رازی برگزار می شود.