300 مقاله علمی و پژوهشی در دانشگاه های اردبیل تولید شد

به گزارش خبرنگار مهر، رزمجو بعد از ظهر چهارشنبه در اولین همایش و کارگاه "آشنایی با کتابخانه مرکزی و منابع الکترونیکی" در دانشگاه محقق اردبیلی اظهار داشت: تعداد مقالات علمی و پژوهشی و ISI منتشر شده از سوی دانشگاه های استان در مجلات معتبر داخلی و خارجی در چند سال اخیر افزایش یافته است.

به گفته وی این در حالی است که دانشگاه محقق اردبیلی در پایگاه های معتبر علمی بین المللی و ملی عضو بوده و محققان و پژوهشگران را در جریان آخرین یافته های علمی دنیا قرار می دهد.

این مسئول با تبیین شاخصهای مهم تحقیق و پژوهش در دانشگاه ها اضافه کرد: هم اکنون گامهای بلندی در خصوص کمیت و کیفیت تولیدات علمی توسط اعضاء هیئت علمی و دانشجویان دوره تحصیلات تکمیلی برداشته شده است.

وی سیاست اصلی و مهم پژوهش در دوره های تحصیلات تکمیلی را رفع نیازهای استان و کشور برشمرد و بر محوریت ارائه پژوهشها و تحقیقات از سوی دانشجویان و اساتید در این حوزه تاکید کرد.

رزمجو افزود: تاکنون برای تحقق این مهم تفاهم نامه ها و مکاتباتی با دستگاههای اجرایی در خصوص احصا اولویتهای پژوهشی و تحقیقاتی استان انجام شده است.



تاریخچه کتاب در ایران، استفاده از کتابهای الکترونیکی به صورت عملی و... ار جمله پژوهشهای ارائه شده در این همایش بود.

اولین همایش و کارگاه استانی "آشنایی با کتابخانه مرکزی و منابع الکترونیکی" با حضور روسای دانشگاه، استادان و دانشجویان استان در دانشگاه محقق اردبیلی برگزار شد.

در این همایش بیش از 400 نفر از دانشجویان دوره های تحصیلات تکمیلی دانشگاه های سراسر استان اردبیل شرکت کرده بودند.

