  1. استانها
  2. اردبیل
۲۰ مهر ۱۳۹۰، ۱۷:۳۶

رزمجو عنوان کرد:

300 مقاله علمی و پژوهشی در دانشگاه های اردبیل تولید شد

300 مقاله علمی و پژوهشی در دانشگاه های اردبیل تولید شد

اردبیل – خبرگزاری مهر: معاون پژوهش و فناوری دانشگاه محقق اردبیلی از تولید و انتشار بیش از 300 مقاله علمی و پژوهشی در دانشگاه های این استان طی سالهای اخیر خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، رزمجو بعد از ظهر چهارشنبه در اولین همایش و کارگاه "آشنایی با کتابخانه مرکزی و منابع الکترونیکی" در دانشگاه محقق اردبیلی اظهار داشت: تعداد مقالات علمی و پژوهشی و ISI منتشر شده از سوی دانشگاه های استان در مجلات معتبر داخلی و خارجی در چند سال اخیر افزایش یافته است.

به گفته وی این در حالی است که دانشگاه محقق اردبیلی در پایگاه های معتبر علمی بین المللی و ملی عضو بوده و محققان و پژوهشگران را در جریان آخرین یافته های علمی دنیا قرار می دهد.
 
این مسئول با تبیین شاخصهای مهم تحقیق و پژوهش در دانشگاه ها اضافه کرد: هم اکنون گامهای بلندی در خصوص کمیت و کیفیت تولیدات علمی توسط اعضاء هیئت علمی و دانشجویان دوره تحصیلات تکمیلی برداشته شده است.
 
وی سیاست اصلی و مهم پژوهش در دوره های تحصیلات تکمیلی را رفع نیازهای استان  و کشور برشمرد و بر محوریت ارائه پژوهشها و تحقیقات از سوی دانشجویان و اساتید در این حوزه تاکید کرد.
 
رزمجو افزود: تاکنون برای تحقق این مهم تفاهم نامه ها و مکاتباتی با دستگاههای اجرایی در خصوص احصا اولویتهای پژوهشی و تحقیقاتی استان انجام شده است.

تاریخچه کتاب در ایران، استفاده از کتابهای الکترونیکی به صورت عملی و... ار جمله پژوهشهای ارائه شده در این همایش بود.
اولین همایش و کارگاه استانی "آشنایی با کتابخانه مرکزی و منابع الکترونیکی" با حضور روسای دانشگاه، استادان و دانشجویان استان در دانشگاه محقق اردبیلی برگزار شد.
 
در این همایش بیش از 400 نفر از دانشجویان دوره های تحصیلات تکمیلی دانشگاه های سراسر استان اردبیل شرکت کرده بودند.
 
کد خبر 1431542

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها