  1. استانها
  2. چهارمحال و بختیاری
۲۰ مهر ۱۳۹۰، ۱۹:۳۳

در چهار محال و بختیاری/

390میلیون ریال اعتبار برای توسعه امامزاده بهاءالدین محمد اختصاص یافت

390میلیون ریال اعتبار برای توسعه امامزاده بهاءالدین محمد اختصاص یافت

بن - خبرگزاری مهر: بخشدار بن از اختصاص ۳۹۰ میلیون ریال اعتبار برای توسعه و بهسازی فضای فیزیکی و گردشگری امامزاده سید بهاءالدین محمد (ع) روستای شیخ شبان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله مظفری با اشاره به اختصاص ۳۹۰ میلیون ریال اعتبار برای توسعه و بهسازی فضای فیزیکی و گردشگری امامزاده سید بهاء الدین محمد (ع) اظهار داشت: با اختصاص این اعتبار و بهسازی فضای گردشگری این امامزاده زمینه حضور سالانه ۳۰۰ هزار گردشگر در این مکان زیارتی فراهم می شود.

وی به دیگر جاذبه های گردشگری بخش بن اشاره و تصریح کرد: حاشیه زاینده رود و گرداب بن در دستور کار توسعه و بهبود فضای گردشگری قرار دارند.

مظفری افزود: همه روزه گردشگران بسیاری از سراسر کشور به ویژه در روزهای تعطیل میهمان بخش بن هستند.
 
 

کد خبر 1431545

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها