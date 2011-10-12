390میلیون ریال اعتبار برای توسعه امامزاده بهاءالدین محمد اختصاص یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله مظفری با اشاره به اختصاص ۳۹۰ میلیون ریال اعتبار برای توسعه و بهسازی فضای فیزیکی و گردشگری امامزاده سید بهاء الدین محمد (ع) اظهار داشت: با اختصاص این اعتبار و بهسازی فضای گردشگری این امامزاده زمینه حضور سالانه ۳۰۰ هزار گردشگر در این مکان زیارتی فراهم می شود.

وی به دیگر جاذبه های گردشگری بخش بن اشاره و تصریح کرد: حاشیه زاینده رود و گرداب بن در دستور کار توسعه و بهبود فضای گردشگری قرار دارند.

مظفری افزود: همه روزه گردشگران بسیاری از سراسر کشور به ویژه در روزهای تعطیل میهمان بخش بن هستند.



