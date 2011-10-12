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۲۰ مهر ۱۳۹۰، ۱۷:۴۳

عشریه خواستار شد:

دولت جلو واردات محصولات چینی را بگیرد

دولت جلو واردات محصولات چینی را بگیرد

ساری - خبرگزاری مهر: رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن مازندران از دولت خواست به منظور حمایت از تولیدات داخلی، جلو واردات محصولات چینی را بگیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا عشریه ظهر چهارشنبه در همایش گرامی داشت روز جهانی استاندارد اظهار داشت: علیرغم تحریمهای اقتصادی و اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، بر کیفیت تولیدات داخلی مازندران کاسته نشده و این محصولات با نشان استاندارد در جامعه تولید می شوند. 

وی افزود: تولید کنندگان مازنی تولید استاندارد را مقدمه کیفیت محصولات دانسته و زمینه توسعه صادرات را از این طریق فراهم می آورند.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن مازندران با اشاره به اینکه متاسفانه به واسطه نظارتهای نامناسب گمرکی، اقلام وارداتی کالایی از 630 مورد به هفت هزار بسته رسیده است، تصریح کرد: اتاق بازرگانی جلو ورود کالاهای بی کیفیت را باید بگیرد.

وی با بیان اینکه بزرگترین مشکل واردات در مبادی ورودی بنادر کشور است، یادآور شد: برای حمایت از تولید و صنعت باید جلو واردات بی رویه در کشور گرفته شود.

عشریه با اذعان به اینکه استاندارد امروز به زندگی انسانها ورود پیدا کرده است، افزود: فرهنگ استفاده از کالای استاندارد و با کیفیت در خانوارهای ایرانی نهادینه شده است.
 
وی بیان داشت: هیچ استان کشور مانند مازندران دارای تشکل استاندارد منسجم نیست.

 
 
کد مطلب 1431554

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