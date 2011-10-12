دولت جلو واردات محصولات چینی را بگیرد

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا عشریه ظهر چهارشنبه در همایش گرامی داشت روز جهانی استاندارد اظهار داشت: علیرغم تحریمهای اقتصادی و اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، بر کیفیت تولیدات داخلی مازندران کاسته نشده و این محصولات با نشان استاندارد در جامعه تولید می شوند.

وی افزود: تولید کنندگان مازنی تولید استاندارد را مقدمه کیفیت محصولات دانسته و زمینه توسعه صادرات را از این طریق فراهم می آورند.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن مازندران با اشاره به اینکه متاسفانه به واسطه نظارتهای نامناسب گمرکی، اقلام وارداتی کالایی از 630 مورد به هفت هزار بسته رسیده است، تصریح کرد: اتاق بازرگانی جلو ورود کالاهای بی کیفیت را باید بگیرد.

وی با بیان اینکه بزرگترین مشکل واردات در مبادی ورودی بنادر کشور است، یادآور شد: برای حمایت از تولید و صنعت باید جلو واردات بی رویه در کشور گرفته شود.

عشریه با اذعان به اینکه استاندارد امروز به زندگی انسانها ورود پیدا کرده است، افزود: فرهنگ استفاده از کالای استاندارد و با کیفیت در خانوارهای ایرانی نهادینه شده است.

وی بیان داشت: هیچ استان کشور مانند مازندران دارای تشکل استاندارد منسجم نیست.





