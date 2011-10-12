500 جلد کتاب در فارسان توزیع شد

به گزارش خبرگزاری مهر، فرزاد صفدری اظهارداشت: پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران همه ساله دهه کرامت برگزار می‌شود که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با برگزاری برنامه‌های متنوع توانسته سیره امام رضا(ع) و حضرت معصومه(س) را در قالب برگزاری برنامه‌های ویژه در بین مردم بویژه جوانان و نوجوانان گسترش دهد.

وی افزود: برهمین اساس این اداره نیز برنامه‌های ویژه و متنوعی در این دهه اجرا کرد تا بتواند در اشاعه و ترویج فرهنگ رضوی گام مهمی بردارد.

صفدری گفت: توزیع بیش از 500 جلد کتاب و محصول فرهنگی، اجرای عمومی تئاتر و برپایی جشن از مهمترین این برنامه‌ بود.

