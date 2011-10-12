80 درصد جریمه های رانندگی در ایلام برخورد با تخلفات حادثه ساز است

به گزارش خبرگزاری مهر، فضل الله شیری افزود: برخورد با تخلفات حادثه ساز یکی از اولویت های پلیس در جاده است که خواسته مردم و از مطالبات جامعه بوده که طی شش ماهه ابتدای سال جاری بیش از 132 هزار فقره اعمال قانون در برخورد با رانندگان متخلف صورت گرفته است.

وی اظهار داشت: در همین مدت یک هزار و 736 دستگاه موتورسیکلت و هزار و 709 دستگاه خودرو به علت عدم رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی در پارکینگ توقیف شده اند.

وی با اشاره به اینکه 80 درصد جریمه های اعمال شده در شش ماهه ابتدای سال جاری در بخش برخورد با تخلفات حادثه ساز بوده است، گفت: در این راستا 100 نقطه حادثه خیز در جاده های مواصلاتی استان شناسایی شده است که با تلاش های اداره راه و ترابری استان تعداد زیادی از این نقاط اصلاح شده و مابقی در دست اصلاح و رفع نقص می باشند.

فرمانده پلیس راه استان ایلام گفت: 11 دوربین در جاده های استان به صورت مستمر و لحظه ای سوانح جاده ای را رصد می کنند.