  1. استانها
  2. ایلام
۲۰ مهر ۱۳۹۰، ۱۸:۵۷

80 درصد جریمه های رانندگی در ایلام برخورد با تخلفات حادثه ساز است

80 درصد جریمه های رانندگی در ایلام برخورد با تخلفات حادثه ساز است

ایلام - خبرگزاری مهر: فرمانده پلیس راه ایلام با اشاره به 132 هزار فقره اعمال قانون در شش ماه ابتدای سال جاری، گفت: 80 درصد جریمه های اعمال شده در بحث برخورد با تخلفات حادثه است.

به گزارش خبرگزاری مهر، فضل الله شیری افزود: برخورد با تخلفات حادثه ساز یکی از اولویت های پلیس در جاده است که خواسته مردم و از مطالبات جامعه  بوده که طی شش ماهه ابتدای سال جاری بیش از 132 هزار فقره اعمال قانون در برخورد با رانندگان متخلف صورت گرفته است.

وی اظهار داشت: در همین مدت یک هزار و 736 دستگاه موتورسیکلت و هزار و 709 دستگاه خودرو به علت عدم رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی در پارکینگ توقیف شده اند.

وی با اشاره به اینکه 80 درصد جریمه های اعمال شده در شش ماهه ابتدای سال جاری در بخش برخورد با تخلفات حادثه ساز بوده است، گفت: در این راستا 100 نقطه حادثه خیز در جاده های مواصلاتی استان شناسایی شده است که با تلاش های اداره راه و ترابری استان تعداد زیادی از این نقاط اصلاح شده و مابقی در دست اصلاح و رفع نقص می باشند.

فرمانده پلیس راه استان ایلام گفت: 11 دوربین در جاده های استان به صورت مستمر و لحظه ای سوانح جاده ای را رصد می کنند.

فرمانده پلیس راه ایلام با تأکید بر اینکه مشارکت و همکاری مردم ضامن تأمین امنیت جاده ای است، گفت: با جذب 36 راهور محله و 27 ناظر ترافیکی زمینه مشارکت اقشار مختلف مردم را در اجرای قوانین راهنمایی و رانندگی فراهم شده است.

کد مطلب 1431561

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها