حسین گنجی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: 15 متن نمایشی به دبیرخانه این جشنواره رسیده که از این تعداد هشت نمایشنامه برای بازبینی مورد تائید هیئت داوران قرار گرفته است.
وی تصریح کرد: تئاتر یکی از هنرهای هفتگانه است که ظرفیتها و امکانات بیشتری در مقایسه با سایر هنرها دارد به گونهای که میتواند موجب تولدی دیگر در انسان و انسانیت شود.
گنجی ادامه داد: در سالهای بعد از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی و با تأسی از مضامین و مفاهیم دینی و انقلابی توانستهایم این هنر را به درجه بالایی از رشد و شکوفایی خود برسانیم و آن را در مسیر ارزشهای انسانی و دینی قرار دهیم.
زمان برگزاری جشنواره تئاتر چهار محال و بختیاری از بیست و سوم تا بیست و هفتم ماه جاری است.
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