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۲۰ مهر ۱۳۹۰، ۱۸:۱۶

گنجی:

جشنواره تئاتر استان چهارمحال و بختیاری برگزار می‌شود

جشنواره تئاتر استان چهارمحال و بختیاری برگزار می‌شود

شهرکرد - خبرگزاری مهر: مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی چهارمحال و بختیاری از برگزاری بیست و سومین جشنواره تئاتر این استان در شهرکرد خبر داد.

حسین گنجی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: 15 متن نمایشی به دبیرخانه این جشنواره رسیده که از این تعداد هشت نمایشنامه برای بازبینی مورد تائید هیئت داوران قرار گرفته است.

وی تصریح کرد: تئاتر یکی از هنرهای هفتگانه است که ظرفیت‌ها و امکانات بیشتری در مقایسه با سایر هنرها دارد به گونه‌ای که می‌تواند موجب تولدی دیگر در انسان و انسانیت شود.

گنجی ادامه داد: در سال‌های بعد از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی و با تأسی از مضامین و مفاهیم دینی و انقلابی توانسته‌ایم این هنر را به درجه بالایی از رشد و شکوفایی خود برسانیم و آن را در مسیر ارزش‌های انسانی و دینی قرار دهیم.

زمان برگزاری جشنواره تئاتر چهار محال و بختیاری از بیست و سوم تا بیست و هفتم ماه جاری است.
 
 

کد مطلب 1431562

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