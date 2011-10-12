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۲۰ مهر ۱۳۹۰، ۱۹:۰۰

امنیت در مرز مهران مطلوب است

امنیت در مرز مهران مطلوب است

ایلام - خبرگزاری مهر: فرمانده انتظامی شهرستان مرزی مهران گفت: هم اکنون امنیت در مرز مهران مطلوب است.

به گزارش خبرگزاری مهر، صید عباس هواسی با اشاره به تردد روزانه بیش از پنج هزار زائر عتبات عالیات از مرز زمینی مهران گفت: برقراری و تأمین امنیت این تعداد زائر وظیفه لذت بخش برای کارکنان نیروی انتظامی است.

وی با اشاره به اینکه مهران سرزمینی مقدس و محل عروج شهدای گرانقدری است که با اهدا خون خود نهال انقلاب اسلامی را آبیاری کردند، افزود: پس از سقوط رژیم بعث عراق و باز شدن مرز زمینی مهران بر روی زائران عتبات عالیات، این شهر همه روزه پذیرای هموطنان مسلمان و ولایتمدار از سراسر کشور برای سفر به کشور عراق بوده است و نیروی انتظامی در این شهرستان وظیفه حساس و لذت بخش را برای برقراری و تأمین امنیت زائران بر عهده دارد و به همین خاطر به این وظیفه خود می بالد.

وی اظهار کرد: در این  شهرستان سعی می شود  با ارائه خدمات مضاعف به مردم و افزایش نیرو و امکانات در بخش های مختلف نمایشی زیبا و قوی از نیروی انتظامی را به نمایش گذاشته شود.

استان ایلام دارای 420 کیلومتر مرز مشترک با کشور عراق است.

کد مطلب 1431567

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