امنیت در مرز مهران مطلوب است

به گزارش خبرگزاری مهر، صید عباس هواسی با اشاره به تردد روزانه بیش از پنج هزار زائر عتبات عالیات از مرز زمینی مهران گفت: برقراری و تأمین امنیت این تعداد زائر وظیفه لذت بخش برای کارکنان نیروی انتظامی است.

وی با اشاره به اینکه مهران سرزمینی مقدس و محل عروج شهدای گرانقدری است که با اهدا خون خود نهال انقلاب اسلامی را آبیاری کردند، افزود: پس از سقوط رژیم بعث عراق و باز شدن مرز زمینی مهران بر روی زائران عتبات عالیات، این شهر همه روزه پذیرای هموطنان مسلمان و ولایتمدار از سراسر کشور برای سفر به کشور عراق بوده است و نیروی انتظامی در این شهرستان وظیفه حساس و لذت بخش را برای برقراری و تأمین امنیت زائران بر عهده دارد و به همین خاطر به این وظیفه خود می بالد.

وی اظهار کرد: در این شهرستان سعی می شود با ارائه خدمات مضاعف به مردم و افزایش نیرو و امکانات در بخش های مختلف نمایشی زیبا و قوی از نیروی انتظامی را به نمایش گذاشته شود.

استان ایلام دارای 420 کیلومتر مرز مشترک با کشور عراق است.