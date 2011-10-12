مالکی به طور تلویحی عربستان را به فتنه افکنی در عراق متهم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المنار، "نوری المالکی" در دیدار برخی از بزرگان مناطق جنوبی بغداد از دخالت یکی از کشورهای همسایه این کشور در حادثه النخیب با هدف ایجاد فتنه طایفه ای پرده برداشت.

مالکی گفت : حادثه النخیب(حمله به یک اتوبوس شیعی در استان الانبار عراق) از سوی یکی از کشورهای همسایه عراق که قصد داشت فتنه طایفه ای میان اهالی کربلا و الانبار ایجاد کند، رخ داد.

وی افزود: به برکت درایت عشایر و بزرگان منطقه، آتش فتنه از بین رفت، اما باید درباره توطئه دشمنان هوشیار باشیم.مناطق جنوبی بغداد همواره در معرض جنایات تروریستها قرار داشته است.

نخست وزیر عراق تاکید کرد: تروریسم به همه آسیب می رساند و همه عراقی ها باید با آن مبارزه و با وحدت خود در راستای بازسازی کشورشان حرکت کنند.

شایان ذکر است که در حادثه منطقه النخیب در غرب عراق یک اتوبوس حاملان شیعیان مورد حمله گروههای مسلح تکفیری قرار گرفت و تمام مردان کاروان تیرباران شدند.



هر چند مالکی به نام کشوری که در راستای شعله ور کردن آتش فتنه طایفه ای و مذهبی اشاره نکرده است، اما ماهیت تروریستها و افکار تکفیری آنها و انتقادهای شخصیتهای سیاسی و مذهبی عراق از نقش و رویکرد منفی عربستان در قبال عراق، جای هیچ شکی درباره توطئه چینی سعودی علیه این کشور باقی نمی گذارد.