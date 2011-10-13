هدیه مانع حضور بازیگر "سقوط آزاد" در "پارک ملت" شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الله طلایی، مدیر کل صدا و سیمای استان مرکزی هفته گذشته در گفتگو با خبرگزاری مهر تاکید کرد در این مرکز قصد دارند دو رادیوی تخصصی صدای صنعت و صدای دانشجو را راه‌اندازی کنند.

- حمید منوچهری دوبلور و کارگردان نمایش‌های رادیویی اعلام کرد تبدیل فیلم‌های سینمایی به نمایش رادیویی قابل تصور نیست.

- مهرداد خوشبخت کارگردان مجموعه تلویزیونی "شهر دقیانوس" در گفتگو با خبرنگار مهر تاکید کرد سدهای زیادی را در این مجموعه شکست و سرش برای دردسرهای جدید درد می‌کند.

- علیرضا اسحاقی مدیر گروه فیلم‌های تلویزیونی شبکه یک در حالی که اعلام کرد نیوشا ضیغمی تهیه‌کننده شده و قرار است یک فیلم تلویزیونی برای شبکه یک تهیه کند، بعد از گذشت دو روز حرف‌اش را پس گرفت و اعلام کرد طرح‌ ایشان تصویب شده و نه تهیه‌کنندگی‌اش.

- محمد مهدی قاسمی مدیر شبکه آموزش به مناسبت روز جهانی کودک از عذرا وکیلی گوینده پیشکسوت برنامه "سلام کوچولو" تقدر کرد.

- عزت‌الله ضرغامی رئیس سازمان صدا و سیما در همایش رسانه و جهاد اقتصادی با بیان این که سند چشم‌انداز شاخص‌ همه‌ فعالیت‌های کشور است، افزود: تسریع در دستیابی به اهداف این سند مهم در گرو آگاهی از ظرفیت‌ها و شناسایی قابلیت‌های بی‌شمار کشور است.

- بنا بر نظر مهدی فرجی مدیر شبکه یک سیما گروه فرهنگ و معارف شبکه یک سیما، به دو بخش فرهنگ و معارف تقسیم شد. پیش از این حسین عبداللهی عهده‌دار مدیریت این گروه بود که پس از این تقسیم‌بندی، عبداللهی مدیر گروه معارف باقی ماند و حسین گروسی با حکم فرجی مدیر گروه فرهنگ شبکه یک شد. حسین گروسی پیش از این قائم مقام مدیر شبکه قرآن سیما بود.

- رئیس سازمان صداوسیما گفت: عزاداری عاشورای حسینی در صحن مطهر حضرت محمد هلال بن علی(ع) یکی از باشکوه‌ترین برنامه‌های مذهبی در سطح ملی است.

- نویسنده مجموعه تلویزیونی "سقوط آزاد" تاکید کرد در این سریال سعی کرده از پلیس‌های سریال‌های ایرانی فاصله بگیرد.

- برخی بازیگران "سقوط آزاد" که شرط حضورشان در برنامه "پارک ملت" را دریافت هدیه عنوان کرده بودند، پس از مخالفت مدیر شبکه در این برنامه حاضر نشدند.



در واقع قرار بود 19 مهر ماه عوامل سریال "سقوط آزاد" مهمان برنامه "پارک ملت" با اجرای محمدرضا شهیدی‌فر شوند که گویا برخی از این مهمانان از جمله یکی از بازیگران اصلی سریال برای حضور در برنامه از تهیه‌کننده طلب دریافت هدیه نقدی می‌کند.

تهیه‌کننده این موضوع را با مهدی فرجی مدیر شبکه یک سیما مطرح می‌کند و با توجه به مخالفت شدید مدیر شبکه یک، این پیشنهاد هنرپیشه پذیرفته نمی‌شود و در نهایت این بازیگر نیز از حضور در برنامه سر باز می‌زند.

طمع هنرپیشه مذکور و عدم حضورش در برنامه منجر شد تا فقط علیرضا امینی کارگردان سریال و سردار بهمن کارگر معاون اجتماعی ناجا در برنامه پارک ملت حضور یابند.

- حداد عادل رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی گفت: از برنامه‌سازان تلویزیون می‌خواهم که در برنامه‌هایشان از زبان فارسی استفاده کنند.

- پخش مجموعه تلویزیونی "با من حرف بزن" در حالی که بعد از پخش یک قسمت از شبکه تهران قطع شد قرار است به زودی روی آنتن این شبکه برود. قطع پخش این سریال به خاطر اعتراض تهیه‌کننده کار بود که از زمان پخش ناراضی بود.

- محمدحسین صوفی معاون صدا در دیدار با اعضای کمیته نخستین جشنواره اقتصاد رادیو تاکید کرد تولید برنامه‌های اقتصادی با توجه به اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و نامگذاری سال جهاد اقتصادی، از اهمیت بسیاری برخوردار است و موفقیت برنامه‌ها و سیاست‌های اقتصادی در کشور هم به پیوست رسانه‌ای نیاز دارد.

- حسن خجسته معاون برنامه‌ریزی و نظارت سازمان صدا و سیما با اشاره به جایگاه رسانه‌‌ای ایران در بین رسانه‌های غربی، گفت: مزیت رسانه ملی ما دینی بودن آن است که در ارتباط با بدنه حوزه‌های علمیه محقق ‌می‌شود.

- اکرم السادات محمدی خواه مجری کودک هفته گذشته تاکید کرد بچه‌های امروز ما برای آینده‌شان خاطره‌ای نخواهند داشت.

- محمدمحمود سلطانی نویسنده مجموعه "سایه روشن" گفت: داستان‌های این سریال واقعی است و همچنین راجع به بسیاری از خرده داستان‌ها و ماجراها به روزنامه‌ها رجوع کردم و یا از کتاب‌هایی که خوانده‌ام وام گرفتم.

- هفته گذشته حسن گروسی به عنوان مدیر جدید شبکه قرآن سیما معرفی شد.

- ضیاء‌الدین دری کارگردان مجموعه "کلاه پهلوی" تاکید کرد تلاش می‌کنند این سریال سال 90 روی آنتن برود.

- هفته گذشته مرکز هنرهای نمایشی رادیو خبری مبنی بر پخش رادیویی فیلم سینمایی "جدایی نادر از سیمین" برای خبرگزاری‌ها ایمیل کرد، اما بعد از یک ساعت خود این مرکز خبر تکذیب این نمایش را ایمیل کردند.

- مسعود احمدی افزادی مدیر شبکه تهران هفته گذشته اعلام کرد کاظم‌ احمدزاده و محمود شهریاری سرمایه‌های اصلی این شبکه هستند و از تجربیات‌شان در آینده استفاده می‌شود.

- عادل فردوسی‌پور در برنامه "نود" هفته گذشته با پخش قسمت‌هایی از حضورش در "مسابقه هفته" که به 17 ـ 18 سال قبل برمی‌گشت، یاد مرحوم منوچهر نوذری، مجری موفق دهه‌ 60 تلویزیون را گرامی داشت.

- مجموعه تلویزیونی "سقوط آزاد" روز دوشنبه 18 مهر ماه به دلیل مشکلات فنی به پخش نرسید.

- آزاده نامداری مجری تلویزیون برنامه "جمع ما" هفته گذشته گفت: هنگامی که اتفاقاتی نظیر شکستن صندلی مهمان در برنامه اتفاق می‌افتد، شوکه می‌شوم، اما تلاش می‌کنم تا عادی رفتار کنم.

- عبدالرضا اکبری بازیگر نقش دایی مجموعه تلویزیونی "شوق پرواز" تاکید کرد شخصیت‌های این سریال واقعی هستند.

- مرتضی حیدری، مجری برنامه "گفتگوی ویژه خبری" گفت: گفتگوی ویژه خط قرمزها را بازتر می‌کند.