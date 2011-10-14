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۲۲ مهر ۱۳۹۰، ۱۱:۰۵

در گفتگو با مهر عنوان شد:

اراضی ملی و مناطق چهارگانه محیط زیست از کارکرد خود خارج شده‌اند

اراضی ملی و مناطق چهارگانه محیط زیست از کارکرد خود خارج شده‌اند

رئیس انجمن دیده‌بان کوهستان گفت: بسیاری از مسئولان حفاظت از اراضی ملی و واگذار نکردن مناطق چهارگانه محیط زیست را نوعی اسراف و بریز و بپاش تصور می‌کنند به طوری که این مناطق در کلانشهرها که قیمت زمین بالاتر است از کارکرد واقعی خود خارج شده اند.

عباس محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: اگر دیدگاه بساز و بفروشی و بنگاه مابانه بر اراضی ملی و مناطق حفاظت شده کشور حاکم نبود شاهد واگذاری این مناطق به معدن مس، پالایشگاه، اداره راه، شهرک جدید، خطوط لوله نفت و گاز و مسکن مهر در اقصی نقاط میهن مان مانند ارسباران، آبعلی خجیر، شهرک زیتون، کلاه قاضی و بمو نبودیم.

محمدی اظهار داشت: اساساً به نظر می رسد قراردادن 10 درصد از خاک کشور و پذیرفتن تعهدات بین المللی برای حفاظت آنها تنها برای حفظ وجهه بین المللی است و هیچ اعتقاد واقعی برای حراست از این درصد ناچیز از خاک کشور وجود ندارد.

به اعتقاد وی، محیط زیست در کشور ما هنوز هم به عنوان یک مسئله فانتزی نگریسته می شود و سازمان محیط زیست در جایی که کمیسیون زیر بنایی دولت تصمیم گیرنده تمام واگذاریهاست اراده و جایگاه چندانی برای مخالفت و مقاومت ندارد و اگر گاهی در جایی می شنویم که مخالفتی با تخلفات زیست محیطی صورت گرفت از سوی بدنه کارشناسی این سازمان است که آنها نیزدر نهایت ناچار به پذیرفتن نظر بالا دستان و یا برکناری می شوند.
 

کد مطلب 1431584

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