اسپانیا جنگنده های خود را از جنگ لیبی خارج می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، "کارمن چاکون پیکوئراس" وزیر دفاع اسپانیا با اعلام این خبر گفت کشورش قصد دارد چهار فروند جنگنده F-18 نیروی هوایی ارتش خود را از جنگ لیبی فرا بخواند.

وی افزود در حال حاضر شورای انتقالی لیبی به تنهایی قادر به حفاظت از حریم هوایی خود بوده و نیازی به وجود این جنگنده ها نیست. هواپیماهای جنگی اسپانیا در چارچوب قطعنامه شورای امنیت برای ایجاد منطقه پرواز ممنوع بر فراز لیبی در این کشور مستقر شده اند.

بر این اساس، اسپانیا پس از توافق با مقامات ناتو تصمیم به خارج کردن جنگنده های خود گرفته و با این حال دو هواپیمای سوخت رسانی خود را برای حمایت از ماموریت این پیمان در لیبی باقی می گذارد.

این در حالی است که یک کشتی اسپانیایی با هدف نظارت بر اجرای تحریم نظامی لیبی در سواحل این کشور مستقر بوده و همچنان به ماموریت خود ادامه خواهد داد. گفتنی است جنگنده های انگلیسی و فرانسوی بیشترین سهم را در عملیات هوایی بر ضد نیروهای قذافی در لیبی به عهده داشته اند.