آنچه شاعران خارجی درباره شیراز گفتند و سرودند/ شعرخوانی با حرکات موزون!

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به شیراز، شاعران حاضر در دومین همایش شاعران ایران و جهان عصر دیروز (20 مهر) پس از حضور در آرامگاه سعدی و شعرخوانی در سعدیه به دانشگاه شیراز رفتند و میهمان دانشجویان دانشکده ادبیات شدند.

در ابتدای مراسم شعرخوانی دانشگاه شیراز موسی بیدج، دبیر علمی دومین دوره این همایش در سخنانی با تقدیر از مسئولان دانشگاه شیراز و به ویژه کاووس حسنلی، عضو مراکز حافظ شناسی و سعدی شناسی گفت: با توجه به استقبالی که دانشجویان شیرازی از نخستین دوره این همایش به عمل آوردند، در دومین دوره هم شهرهای شیراز و تهران به عنوان میزبانان این همایش انتخاب شدند.

به گفته وی در این دوره از همایش نیز 43 شاعر از 31 کشور جهان که 5 تن از آنها شاعران زن و 38 نفر دیگر را مردان تشکیل می‌دهند، حضور داشتند.

بیدج افزود: اگر بخواهیم یک هدف برای این همایش اعلام کنیم، آن هدف، تعامل شعر ایران با جهان به نمایندگی از ملت ایران و ملل جهان است.

وی همچنین با اشاره به شیوه متفاوت شاعران خارجی دعوت شده به این همایش در اجرا و خوانش شعرهایشان گفت: در روزهایی که این همایش برگزار شده مخاطبان ایرانی شاهد اجراهای متفاوتی از شاعران خارجی بوده‌اند؛ در واقع نوع ادای شعر و تلفظ کلمات و حرکات شاعر و حتی تن صدای او در انتقال پیام موثر است.

بیدج، شاعران خارجی همایش را رسانه‌هایی برای انتقال معانی فرهنگ و ادبیات هنر ایران به سرزمین خودشان توصیف کرد و گفت: در دوره نخست همایش هم این شاعران دست به ترجمه اشعاری از شاعران معاصر ایرانی زدند که در این کشورها با استقبال روبرو شد و اتفاقاً این یکی از اهداف همایش است.

وی سپس با بیان اینکه حافظ، سعدی، مولانا، فردوسی و خیام 5 شاعری هستند که همه جهان آنها را به عنوان میراث ایران می‌شناسند، افزود: این در حالی است که شعر امروز ما در جهان کمتر شناخته شده است، لذا این همایش می‌تواند نقطه عزیمتی برای پایان دادن به انفصال شعر ایران با شعر جهان باشند.

در ادامه این برنامه شاعرانی از کشورمان و نیز تنی چند تن از شاعران خارجی به قرائت شعرهایشان پرداختند.

نخستین شاعری که در دانشگاه شیراز پشت تریبون قرار گرفت، جلال فدایی از ترکیه بود که در سخنانی با ابزار خوشحالی از حضور در شهر حافظ، خطاب به دانشجویان دانشگاه شیراز گفت: شما بسیار خوشبخت هستید که در شهر حافظ زندگی می‌کنید و اگر بدانید که من تنها توانسته‌ام چند روز در فضای عطرآگین شهر حافظ تنفس کنم، چقدر خوشحالم. توفیقی را که به آن رسیده‌اید، غنیمت می‌شمرید.

وی سپس شعری از یحیی کمال، شاعر معروف ترک در وصف حافظ و غزل‌های او قرائت کرد. به گفته وی، کمال برای سرودن این شعر 25 سال زمان صرف کرده است.

جلال فدایی همچنین یک شعر از خود در وصف حافظ سرود و در پایان نیز یکی از اشعار ناظم حکمت شاعر معروف ترکیه را با آواز خواند.

در ادامه این برنامه، دنیس مه‌یر شاعر آمریکایی دو شعر با عناوین «تله ترحم» و «گفتگویی کوتاه را تجربه کن» خواند که با استقبال زیاد دانشجویان شیرازی روبرو شد.

نخستین شاعر ایرانی که در این برنامه شعرخوانی کرد، منصور اوجی بود و دانشجویان شیرازی از اینکه شاعری از خطه خودشان شعرخوانی کرده است با تشویق‌های پیاپی اوجی را همراهی کردند.

در ادامه این برنامه، ابراهیم بوفلو از آفریقای جنوبی همراه با حرکات موزون به شعرخوانی پرداخت که با اینکه جمع حاضر در سالن تسلطی بر زبان سواحلی نداشتند، به جهت اجرای جالب توجه بوفلو او را مورد تشویق‌های پیاپی قرار دادند.

پس از وی ارلینگ تیتلسن شاعر نروژی این شعر از حافظ را با مطلع «سال‌ها دل طلب جام جم از ما می‌کرد/ آنچه خود داشت ز بیگانه تمنا می‌کرد» را که به زبان نروژی برگردانده بود برای حاضران خواند. وی سپس در سخنان کوتاهی با اشاره به علاقه فراوانش به ترجمه آثار شاعران و نویسندگان ایرانی و معرفی آنها مردم کشورهای اسکاندیناوی گفت: مدت‌ها پیش یک شاعر نروژی به من پیشنهاد کرد که آثاری از ادبیات فارسی را ترجمه کنم. من از ابتدا خیلی خوشحال شدم و قبول کردم، ولی وقتی با چند غزل از حافظ و تعدادی شعر کلاسیک ایرانی روبرو شدم، دیدم کار دشواری است. با این حال به تلاشم ادامه می‌دهم.

در این مراسم همچنین فاطمه قائدی، شاعر و پژوهشگر حوزه روانشناسی، شعری را که به گفته خودش نتیجه روانکاوی واقعی یک جانباز بود، برای حاضران قرائت کرد.

ساتا پورن سریسا چانگ، شاعر تایلندی و رئیس اتحادیه نویسندگان و شاعران این کشور و منعم الفقیر شاعر و نویسنده عراقی مقیم دانمارک هم آخرین شاعرانی بودند که در دانشگاه شیراز به شعرخوانی پرداختند.

پایان بخش مراسم عصر دیروز، اجرای همخوانی توسط گروه پاسارگاد بود؛ این گروه 8 نفره 6 قطعه با عناوین «یار فراری»، «بیا تا گل برافشانیم»، «بندباز»، «چهار فصل»، «خنده برای تو» و «شیراز» را برای حاضران اجرا کردند که با استقبال قابل توجه شرکت کنندگان همراه شد.

براساس این گزارش مهمانان خارجی حاضر در دومین همایش شاعران ایران و جهان پیش از این برنامه در سر مزار سعدی حضور یافتند و به شعرخوانی پرداختند. این برنامه در همایش شاعران ایران و جهان گنجانده نشده بود، اما به جهت علاقه زیاد شاعران خارجی برای دیدار با سعدی و اصرار آنها از مسئولان اجرایی همایش، این برنامه اجرا شد.