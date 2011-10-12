217 دقیقه فیلم در ویژه برنامه "در جرگه عشاق" لرستان پخش می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، شیرزاد نعمتی نیا اظهار داشت: در این ویژه برنامه فیلم های ساخته شده توسط هنرمندان حوزه هنری لرستان برای عموم به نمایش در می آید.

وی با اشاره به توانمندی های هنرمندان لرستان در تولید آثار هنری در زمینه های مختلف عنوان کرد: این فیلم ها در سه روز برگزاری ویژه برنامه در جرگه عشاق در نوبت های صبح و عصر پخش می شود.

به گفته نعمتی نیا این فیلم ها با حضور چهره های شاخص استان در عرصه سینما و فیلم کشور از جمله "مسعود رایگان، محمد یگانه، ناصر غلامرضایی، سامان سالور و وحید موساییان" اکران می شود.

نعمتی نیا گفت: ویژه برنامه در جرگه عشاق حوزه هنری لرستان از 19 مهرماه به مدت 3 روز در محل تالار اندیشه حوزه هنری کشور برگزار می شود.

وی تصریح کرد: در این ویژه برنامه علاوه بر پخش فیلم، اجرای نمایش های خیابانی و صحنه ای، پانتومیم، شب شعر، موسیقی، و برپایی نمایشگاههای عکس و آثار تجسمی هنرمندان لرستان در دستور کار قرار دارد.

بنابر این گزارش، سامان سالور کارگردان و فیلمنامه‌نویس ایرانی است. او علاوه بر کارگردانی چند فیلم بلند، فیلم‌های کوتاه داستانی و مستند زیادی ساخته که برخی از آنها برنده جایزه‌های زیادی از جشنواره‌های داخلی و خارجی شده‌اند.

مسعود رایگان هنرپیشه خرم آبادی سینما و همسر رویا تیموریان است. وی دارای مدرک کارگردانی تئاتر از دانشکده هنرهای دراماتیک است. مسعود رایگان چند سالی را در اروپا و کشور سوئد به بازیگری پرداخته ولی در سال ۱۳۸۰ به ایران بازگشت

ناصر غلامرضایی نیز متولد 1334 خرم‌آباد است. وی فعالیت سینمایی را سال 1351 با سینمای آزاد خرم آباد آغاز کرد.

محمد یگانه متولد 1334 خرم‌آباد و دارای مدرک درجه 3 هنری از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است.

وحید موسائیان متولد 1348 خرم آباد است. وی فعالیت هنری را سال 1365 با کارگردانی فیلم های کوتاه در سینمای جوان خرم آباد آغاز کرد. او سینمای حرفه ای را با فیلم "خون بس" به کارگردانی ناصر غلامرضایی به عنوان دستیار دوم کارگردان تجربه کرد.

موسائیان نخستین فیلم بلند خود را سال 1380با نام "آرزو های زمین" ساخت.