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۲۰ مهر ۱۳۹۰، ۲۰:۱۵

البرغوثی :

آزادی تمام اسیران و سرزمین فلسطین در گرو مقاومت است

آزادی تمام اسیران و سرزمین فلسطین در گرو مقاومت است

دبیر کل کمیته ابتکار ملی فلسطین مقاومت را تنها گزینه کارامد برای آزادی فلسطین از چنگال اشغالگران قدس و آزادی دیگر اسیران فلسطینی از زندانهای آنها دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الانتقاد، "مصطفی البرغوثی" گفت : امروز پیروزی بزرگی برای ملت فلسطین رقم خورده است و این پیروزی از آن تمام ملت فلسطین و شکستی برای اسرائیل است.

وی افزود: آزادی هزار اسیر فلسطینی سبب می شود که بقیه اسیران نیز احساس کنند که برای همیشه در زندان باقی نمی مانند و دیر یا زود آزاد می شوند.

البرغوثی بیان کرد: آزادی اسیران دستاوردی برای مقاومت ملی است، زیرا نشان داد که برای گرفتن حق باید به زور متوسل شد و مقاومت نه تنها می تواند اسیران را آزاد کند، بلکه می تواند به اشغال هم پایان دهد.

وی ضمن ابراز امیدواری برای آزادی همه اسیران فلسطینی افزود: مبارزه مردم فلسطین تا تشکیل کشور به پایتختی بیت المقدس ادامه خواهد داشت.

کد مطلب 1431606

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