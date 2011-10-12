آزادی تمام اسیران و سرزمین فلسطین در گرو مقاومت است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الانتقاد، "مصطفی البرغوثی" گفت : امروز پیروزی بزرگی برای ملت فلسطین رقم خورده است و این پیروزی از آن تمام ملت فلسطین و شکستی برای اسرائیل است.

وی افزود: آزادی هزار اسیر فلسطینی سبب می شود که بقیه اسیران نیز احساس کنند که برای همیشه در زندان باقی نمی مانند و دیر یا زود آزاد می شوند.

البرغوثی بیان کرد: آزادی اسیران دستاوردی برای مقاومت ملی است، زیرا نشان داد که برای گرفتن حق باید به زور متوسل شد و مقاومت نه تنها می تواند اسیران را آزاد کند، بلکه می تواند به اشغال هم پایان دهد.

وی ضمن ابراز امیدواری برای آزادی همه اسیران فلسطینی افزود: مبارزه مردم فلسطین تا تشکیل کشور به پایتختی بیت المقدس ادامه خواهد داشت.