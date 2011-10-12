ایلام در نمایشگاه سراسری دستاوردهای شهرداریها شرکت می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد کرمی گفت: نمایشگاه دستاوردهای شهرداریهای کل کشور در تاریخ 21 الی 24 آبان ماه در تهران با حضور بیش از 300 شهرداری برگزار می شود.

وی بیان کرد: برپایی این نمایشگاه فرصت خوبی که مسئولین ارشد با دستاوردهای شهرداریها آشنا و مشکلات را از خود شهرداران بشنوند و در تصمیم گیریها مورد توجه قرار دهند.

وی افزود: در این نمایشگاه 60 متر غرفه به استان اختصاص یافته که شهرداریها باید در حوزه های مدیریت بحران، خدمات الکترونیک، فرصتهای سرمایه گذاری، حمل و نقل شهری و محیط زیست و خدمات شهری با اهداف و رویکرد جذب سرمایه گذار، نمایش و معرفی توانمندیها و جاذبه های دیدنی استان در راستای جذب گردشگر عملکرد ارائه کنند.

کرمی تأکید کرد: با تشکیل کمیته کارشناسی جاذبه های طبیعی و تاریخی هر شهرستان به صورت بروشور فراهم و همچنین تصاویری از خدمات برجسته شهرداریها تهیه و در بسته های تبلیغاتی به منظور معرفی استان و جذب سرمایه گذار و گردشگر در این نماشگاه ارائه شود.