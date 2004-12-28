اردوي بوكس بزرگسالان آغاز به كار كرد

به گزارش خبرنگار "مهر" اردوي بوكس بزرگسالان كشور زير نظر عبداله قاسمي ،محمدرضا صمدي و اكبر احدي به مدت 10 روز در سالن همت مجموعه ورزشي شهيد شيرودي برگزار خواهد شد و در نهايت با انجام مسابقات درون اردويي، 22 بوكسور براي برپايي اردوي مرحله بعدي از سوي مربيان انتخاب خواهند شد.

مربيان بوكس درصددند براي مسابقات بوكس مجارستان 6 بوكسور را به اين كشور اعزام كنند ضمن اينكه اين نفرات براي مسابقات دهه فجر كه در فروردين ماه سال آينده برگزار مي شود و همچنين مسابقات آسيايي دهلي نو و در نهايت بازي هاي آسيايي قطر آماده مي شوند.