اردوي بوكس بزرگسالان آغاز به كار كرد

به گزارش خبرنگار "مهر" اردوي بوكس بزرگسالان كشور زير نظر عبداله قاسمي ،محمدرضا صمدي و اكبر احدي به مدت 10 روز در سالن همت مجموعه ورزشي شهيد شيرودي برگزار خواهد شد و در نهايت با انجام مسابقات درون اردويي، 22 بوكسور براي برپايي اردوي مرحله بعدي از سوي مربيان انتخاب خواهند شد.
مربيان بوكس درصددند براي مسابقات بوكس مجارستان 6 بوكسور را به اين كشور اعزام كنند ضمن اينكه اين نفرات براي مسابقات دهه فجر كه در فروردين ماه سال آينده برگزار مي شود و همچنين مسابقات آسيايي دهلي نو و در نهايت بازي هاي آسيايي قطر آماده مي شوند.
اردوي بوكس بزرگسالان كشور از امروز رسما با حضور 40 بوكسور كار خود را آغاز كرد.
به گزارش خبرنگار "مهر" اردوي بوكس بزرگسالان كشور زير نظر عبداله قاسمي ،محمدرضا صمدي و اكبر احدي به مدت 10 روز در سالن همت مجموعه ورزشي شهيد شيرودي برگزار خواهد شد و در نهايت با انجام مسابقات درون اردويي، 22 بوكسور براي برپايي اردوي مرحله بعدي از سوي مربيان انتخاب خواهند شد.
کد خبر 143161
نظر شما